ICE incauta registros telefónicos de activistas anti guerra, anti ICE de las Ciudades Gemelas

By Chrisley Carpio

Minneapolis, MN – El 30 de agosto, T-Mobile y AT&T divulgaron que habían enviado los registros telefónicos de varios activistas de las Ciudades Gemelas a ICE y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional después de recibir una citación presentada por Seguridad Nacional en abril 12, 2026. Estos incluían los datos de telecomunicaciones de Jess Sundin, Steff Yorek y otros activistas anti guerra y anti ICE, como registros para la línea telefónica del Minnesota Council for American-Islamic Relations (Consejo de Minnesota para Relaciones Americano-Islámicas).

T-Mobile y AT&T cumplieron con la citación a pesar de que ninguno de los tres fueron acusados de cargos criminales, ni fueron notificados o pedidos de consentir a tales divulgaciones. Dada la naturaleza fraudulenta de la citación, otras compañías, como Google, rechazaron divulgar cualquier información.

Esta citación vino como parte de una investigación federal en desarrollo de los activistas que protestaron en enero 18 en Saint Paul contra el predicador en Cities Church, David Easterwood, quien es el director interino de la oficina local de las Operaciones de Detención y Deportación, también conocida como ERO St. Paul. 39 activistas de Minnesota, incluyendo activistas comunitarios negros Monique Cullars-Doty y Nekima Levy Armstrong, fueron arrestados en relación a esta acción, al igual que los reporteros notorios Georgia Fort y Don Lemon.

Sundin y Yorek son activistas anti guerra cuyo historial de activismo de solidaridad internacional se remonta a décadas atrás. Fueron incluídas en las redadas del FBI en 2010 y citaciones subsecuentes a un jurado de acusación, las cuales rehusaron cumplir. No estuvieron presentes ni estuvieron involucradas con la planeación de la protesta en Cities Church. La línea telefónica del Consejo de Minnesota para Relaciones Americano-Islámicas también carece de alguna relación discernible con la acción en Cities Church.

Un aspecto importante de la citación es que no son órdenes de cateo emitidas por una corte. Listado en la citación como uno de los receptores de la información es el agente especial del HSI Timothy Gerber, quien trabajó para el IRS antes de pasar a ICE en 2026. Él intentó, primero en febrero 2026 y después en marzo 2026, asegurar órdenes de cateo para incautar datos electrónicos de cinco acusados en el caso de Cities Church pero fue anulado por el juez John Docherty por fallar en establecer causa probable. Dos veces.

Desde entonces, Gerber, Grayson Cooper y el agente especial Steven Schrank han recurrido a citaciones de ICE para recuperar estos datos. La citación cita una ley que ordena la divulgación de datos relacionados a tasas pagadas a aduanas y otros asuntos de aduanas. La investigación de Cities Church no está relacionada a esto en absoluto. La citación de ICE ha recibido el extenso desdén de abogados y organizaciones de libertades civiles.

Esta citación viene como el siguiente paso en la saga de represión política lanzada contra los activistas anti ICE en las Ciudades Gemelas. Aparte de la protesta de Cities Church, 15 protestantes anti ICE, ahora conocidos como los 15 de Minnesota, han sido procesados con cargos federales falaces y enfrentan hasta más de una década en prisión por su activismo en el Whipple Building federal en Minneapolis. Los cargos incluyen el delito de conspiración para impedir un oficial federal, asalto de un oficial federal, acoso interestatal, amenazas interestatales, y más.

A pesar de las protestas involucrando más de 100,000 personas en el curso de meses invernales de temperatura subzero, Jonathan Ross, el agente de ICE que mató a Renee Good, y Jesus Ochoa y Raymundo Gutierrez, los agentes de ICE que mataron a Alex Pretti, están caminando libres y no han sido procesados por ningún crimen.

“Muchos de los 39 protestantes justos de Cities Church son mis amigos y colegas en el movimiento,” dijo Jess Sundin, una de los 23 Anti Guerra y una de los activistas de las Ciudades Gemelas cuyos registros telefónicos fueron incautados. “Ellos están siendo procesados por hacer lo correcto – oponerse a los ataques brutales de ICE contra inmigrantes. La idea de que el gobierno use una citación falaz para conseguir registros de sus comunicaciones conmigo es un intento desesperado para formar un caso de nada. En vez de dividirnos, o silenciarnos, las acciones del gobierno solo están fortaleciendo nuestra solidaridad y compromiso de seguir luchando por la justicia.”

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