Declaración de la Comisión Afroamericana de la OSCL sobre el asesinato de Renee Good y los ataques de ICE

By La Comisión Afroamericana de la OSCL

La Comisión Afroamericana de la Organización Socialista Camino de la Libertad condena inequívocamente el brutal tiroteo y asesinato de la observadora comunitaria desarmada Renee Good el enero 7 en Minneapolis por los agentes terroristas del ICE de Trump. Este asesinato ocurrió a solo unas cuadras de donde George Floyd fue asesinado en 2020.

La policía y en general el estado policial racista son la vanguardia de la opresión nacional aquí en los Estados Unidos hoy en día. El mismo terror policial que históricamente ha sido usado contra las comunidades afroamericanas está actualmente siendo desplegado contra las comunidades inmigrantes para llevar a cabo la agenda supremacista blanca Trump de deportaciones masivas. Bajo Trump, hemos visto una expansión tanto del estado policial como del sistema carcelario. Por casi un año entero, la policía federal de Trump ha infligido crímenes diarios a comunidades negras, inmigrantes, chicanas, y de otras nacionalidades oprimidas, desde Chicago y Memphis hasta DC y Nueva Orleans.

“Ley y orden” para Trump y su horda racista significan terror policial y criminalización desenfrenada para todos los demás. A menos de que los movimientos por liberación nacional se unan y luchen en contra, la administración de Trump se volverá más osada haciendo cumplir el terror policial, el asesinato y acoso de protestantes y organizadores, y la destrucción de cualquier indicio de “Estado de derecho” en este país.

Nuestra unidad con otras nacionalidades oprimidas está basada en opresores comunes: capitalistas de monopolio como Trump. La criminalización aumentada de la gente negra en las ciudades donde los agentes terroristas del ICE de Trump rondan y han sido desplegados muestra este hecho.

Todo el sistema que Trump representa es culpable de asesinato en Minneapolis, Chicago, Gaza, Caracas, y demasiados otros lugares para nombrar. Debe ser derrocado y el socialismo–un sistema hecho por y para los pueblos obreros y oprimidos–debe ser construido en su lugar. La unidad entre los movimientos de nacionalidades oprimidas, la nación afroamericana, la nación chicana, y la clase obrera multinacional es una necesidad para la lucha exitosa por la autodeterminación de las naciones oprimidas y el socialismo.

