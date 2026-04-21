Trabajadores de Volvo en Dallas marchan ante el jefe para exigir reconocimiento sindical

By staff

Justin, TX – En una muestra audaz de unidad, los trabajadores del Centro de Distribución de Piezas de Volvo en Justin marcharon ante la gerencia el 13 de abril para exigir el reconocimiento sindical, intensificando su lucha por el respeto, seguridad y una voz real en el trabajo.

Los trabajadores del almacén entraron juntos a la oficina del jefe, entregando su mensaje directamente, declarando, “Estamos organizados, somos militantes y esperamos que reconozcan a nuestro sindicato”. La acción marca un punto de inflexión en una campaña de organización donde los trabajadores han dejado de lado sus diferencias en favor del poder colectivo.

El almacén, operado por Volvo Group, constituye un vínculo crítico en la cadena de suministro de la compañía. Los trabajadores manejan el flujo constante de piezas que mantienen en movimiento camiones y equipos pesados en todo el país. Pero quienes realizan el trabajo dicen que los han llevado al límite – enfrentando horarios agotadores, aumentos en las demandas de producción y constantes preocupaciones de seguridad.

Los trabajadores describen un trabajo donde la velocidad es todo y las heridas son un riesgo siempre presente. La falta de personal ha empeorado las condiciones, obligándolos a jornadas más largas y cargas de trabajo más pesadas. Muchos dicen que la gerencia ha ignorado sus preocupaciones durante años, dejándoles poca opción más que organizarse.

La acción también toma impulso más allá de Texas. Hace apenas unos meses, los trabajadores de Volvo en una instalación de distribución de piezas en Joliet, Illinois votaron para unirse a la Local 179 de la Hermandad Internacional de Camioneros (International Brotherhood of Teamsters Local 179 en inglés), demostrando que los trabajadores en toda la red de la empresa están empezando a moverse en la misma dirección. Esa victoria ayudó a mostrar lo que es posible y les dio a los trabajadores de Justin la confianza adicional para dar un paso adelante.

Al marchar ante el jefe como grupo, los trabajadores dejaron claro que este esfuerzo no viene de un puñado de individuos, sino que es una demanda colectiva respaldada por un creciente apoyo en todo el almacén.

Marchar ante el jefe es una táctica con una larga historia en el movimiento obrero – los trabajadores actuando juntos, presentando sus exigencias directamente y demostrando su unidad de una forma que la gerencia no puede ignorar. Suele ser un paso clave para ganar reconocimiento y construir la confianza necesaria para la lucha por el contrato.

La demanda es directa: reconocimiento sindical y el derecho a negociar un contrato digno. Los trabajadores quieren mejores salarios, condiciones más seguras, cargas de trabajo razonables y el fin de la falta de respeto que dicen ha definido este empleo.

Para los trabajadores de Volvo que actuaron, esto es solo el comienzo. La gerencia ahora enfrenta una decisión. Puede reconocer al sindicato y respetar la decisión de los trabajadores o enfrentar el poder de la solidaridad de sus trabajadores.

De cualquier manera, el mensaje desde el taller es claro. Los trabajadores están organizados, son militantes y están listos para luchar por lo que merecen.

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