¡Solidaridad con Nadia Topete! ¡Alto a la represión de los grandes jurados contra activistas de derechos de los inmigrantes!

By Organización Socialista Camino de la Libertad

La Organización Socialista Camino de la Libertad está en solidaridad con Nadia Topete, una activista chicana por los derechos de los inmigrantes y organizadora comunitaria de Centro CSO. Nadia ha sido citada y ordenada a comparecer ante un juez y un gran jurado el miércoles 8 de julio.

El año pasado en febrero, Los Ángeles fue el epicentro de una rebelión masiva contra la ocupación de ICE y las deportaciones masivas. En julio, Alejandro ‘Alex’ Orellana fue allanado por el FBI, y el Estado intentó presentar cargos en su contra por el supuesto delito de dar cubrebocas a manifestantes que estaban siendo atacados con gas lacrimógeno y proyectiles. El movimiento se movilizó en su defensa y sus cargos fueron retirados.

Ahora el gobierno de Trump y el Departamento de Justicia (DOJ) van tras Nadia y Centro CSO para intentar nuevamente armar un caso contra organizadores de derechos de inmigrantes. ICE y la maquinaria de deportación son los verdaderos criminales aquí, y cuando van contra activistas, nosotros los respaldamos.

Los grandes jurados son una trampa: no te permiten un abogado en la sala; no puedes presentar testigos. No se te permite presentar una defensa, y el fiscal controla toda la narrativa. Son una herramienta diseñada para obligar a las personas a implicar a otros bajo la amenaza de ir a la cárcel. Las personas que resisten a los grandes jurados y a la represión del FBI son héroes.

Nadia Topete no hizo nada malo. El gobierno de Trump quiere acabar con la resistencia contra ICE y asustar a los activistas para que se sometan.

No nos vamos a echar para atrás y hacemos un llamado a todos los que creen que protestar contra ICE no es un delito a que se solidaricen con Nadia y con todos los que enfrentan la represión del FBI y del DOJ. La defensa de Nadia Topete debe ser una prioridad. Hagan que su organización publique una declaración en apoyo a ella y envíen una copia al Comité para Detener la Represión del FBI. Respondan a los llamados del Comité para Detener la Represión del FBI para las jornadas de llamadas telefónicas y los días nacionales de protesta.

Podemos y vamos a derrotar estos ataques.

¡Manos fuera de Nadia Topete!

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