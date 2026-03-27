Santa Ana toma la calle Bristol para exigir justicia para Alex Pretti y las víctimas de ICE

By staff

Santa Ana, CA – El 24 de enero, cerca de 100 miembros de la comunidad de toda Santa Ana se congregaron en la esquina de las calles Bristol y 1st, coreando: “¡ICE asesino, fuera de nuestras calles!” Los manifestantes exigieron justicia para Alex Pretti, la víctima más reciente de los agentes federales asesinos que aterrorizan a Minnesota. También exigieron la salida de ICE del condado de Orange y el fin de las deportaciones en todo el país.

Diana Terreros, de la Organización de Servicio Comunitario Condado de Orange (CSO OC), inauguró el evento declarando: “Estamos aquí porque un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a Alex Pretti esta misma mañana en Minnesota. Alex Pretti era un observador comunitario de ICE y enfermero de cuidados intensivos. ¡Los agentes que lo abatieron a tiros a plena luz del día le dispararon más de diez veces, como unos cobardes!”

Terreros también declaró: “¡Estamos aquí en solidaridad con Minnesota! ¡También estamos aquí porque nuestra propia ciudad ha estado bajo ataque por parte de agentes del ICE desde que Trump asumió el cargo, y esta semana han desatado una ofensiva en Santa Ana y en todo el condado de Orange! Los queremos fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro condado.”

Matthew Compton, miembro de la Organización Socialista Camino a la Libertad (OSCL), declaró: “En Santa Ana hemos observado un aumento en las redadas del ICE y en el uso de armas de fuego contra los observadores del ICE. Pero cuando llega el Departamento de Policía de Santa Ana, apuntan sus armas contra las personas que están luchando contra la agenda de Trump.”

“¡Estas matanzas, toda esta violencia, no terminarán por sí solas! ¡Debemos ponerles fin! ¡Debemos organizarnos y luchar colectivamente! Esta administración permite que ocurra esta violencia y niega cualquier tipo de rendición de cuentas. ¡Por eso, nosotros, el pueblo, debemos exigirla! ¡Debemos luchar por ella!” instó Rain Mendoza, del Comité de Inmigración de la CSO.

Thomas Crisp, de la organización Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), declaró: “Cuando los padres son arrebatados de sus hijos por matones enmascarados, cuando Keith Porter o Renee Good reciben disparos por intentar resistir la brutalidad de manera no violenta, estas son violaciones de la dignidad humana”. También convocaron a guardar un momento de silencio mientras se colocaban velas y flores para honrar a las víctimas de los agentes del ICE.

Los conductores hicieron sonar sus bocinas en señal de apoyo durante todo el evento y mientras los manifestantes marchaban por la calle Bristol. Los manifestantes ocuparon todos los carriles de tráfico y portaban pancartas exigiendo la salida de ICE de Santa Ana y justicia para las víctimas de ICE. Consignas como “¡Chinga la migra!” y “¡Legalización para todos!” resonaron en los vecindarios adyacentes.

La protesta fue organizada por CSO OC, con el apoyo de otros grupos locales, incluidos OSCL, CLUE y otros.

CSO lucha por el control comunitario de la policía y por la legalización de todas las personas indocumentadas. Tiene reuniones generales cada tercer jueves en Santa Ana; se les puede contactar en Instagram a través de @cso.oc o en Facebook, buscando CSO Orange County.

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