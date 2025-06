Santa Ana exige justicia en vigilia por Noé Rodríguez

By David Pulido

Santa Ana, CA – El 1 de junio, unos 25 residentes de Santa Ana, familiares y organizadores se reunieron para honrar la vida de Noé Rodríguez y exigir justicia. La vigilia, seis meses después de su muerte, ocurrió frente a Casa Linda Furniture en el centro de Santa Ana, a pocos metros de donde los oficiales Luis Casillas e Isaac Ibarra asesinaron a Rodríguez.

Una mesa con dos ramos de flores blancas, 20 velas y dibujos de las dos hijas de Rodríguez marcó el lugar de su muerte para que la comunidad de Santa Ana pudiera admirarla. Varios asistentes se vistieron con playeras blancas decoradas con fotografías de Noé Rodríguez.

Abraham Quintana, miembro de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC, por sus siglas en ingles), inició la vigilia declarando que Rodríguez recibió 29 disparos de los oficiales Luis Casillas e Isaac Ibarra.

Quintana declaró que Rodríguez “fue descrito en dos llamadas al 911 como un hombre hispano, pero cuando llegaron los oficiales, solo le dieron órdenes en inglés. En una ciudad como Santa Ana, donde la mayoría de los residentes hablan español, esto es injusto. Es racista y debemos denunciarlo”. Quintana continuó diciendo: “Noé estaba desarmado. No tenía un arma de fuego: tenía un juguete, y no merecía morir por eso. Merecía ayuda”.

Erika Armenta, madre de los dos hijos de Rodríguez, habló en español sobre el asesinato policial. “Noé fue asesinado brutalmente. La causa de su muerte fueron múltiples balazos. Pero no estaba cargando un rifle ni apuntándole a nadie, ni estaba agrediendo ni robando a nadie. No representaba un peligro real”.

Armenta hizo una pausa para recomponerse y dijo: “Era una persona muy feliz. Merecía ver crecer a sus hijas. Ahora mis hijas no lo verán. Solo quedan los felices recuerdos de su padre”.

Cinco días antes de la vigilia, la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana atacó a CSO en una carta enviada al ayuntamiento y a las redes sociales, alegando que la organización está “en contra de la seguridad pública” y que estaba “generando indignación” por el asesinato de Rodríguez. La carta ignoró por completo el testimonio de la familia de Rodríguez.

Armenta concluyó diciendo: “No le deseo mal a nadie, pero si no hay justicia para esos dos oficiales, hay un Dios que me da fuerzas para estar aquí y luchar por mis hijas y por la memoria de su padre. Este Dios me ayudará a criar a mis hijas y a asegurar que este crimen no quede impune”.

La hija de ocho años de Armenta habló a continuación, leyendo una declaración que escribió esa semana. En español, dijo: “La policía no debería matar a nuestros seres queridos. No les importan nuestros sentimientos. Sueño con que algún día se haga justicia para mi padre, Noé Rodríguez Martínez. [La policía] debería ir a la cárcel”.

La hija de siete años de Armenta hablo a continuación, leyendo su propia declaración en inglés: “No es justo que la policía mate a nuestros familiares. Si eso le sucediera a uno de sus familiares, ellos también estarían tristes. Nos entristece que maten a nuestras familias. Mi papá solo caminaba con una pistola de juguete”.

El siguiente en hablar fue Ed Mazatlán, miembro de la comunidad. Mazatlán habló sobre el lugar del asesinato y cómo la sangre corría por la banqueta. Sobre la espantosa escena y la falta de transparencia del departamento de policía, dijo: “Eso me hizo creer de inmediato que algo raro había sucedido. ¡Justicia para Noé Rodríguez!”.

Armenta pidió un momento de silencio para honrar la vida de Noé Rodríguez. Las hijas de Armenta lanzaron globos con demandas de justicia escritas en su superficie. Los globos se elevaron lentamente sobre las paredes de Casa Linda.

Se construyó un altar justo frente al muro donde le dispararon a Noé Rodríguez. El altar incluía una cruz blanca construida por Mazatlán, decorada con brillantes flores naranjas, bordeada a ambos lados por grandes ramos de flores blancas. Sobre la cruz había un letrero hecho a mano que decía “Justicia para Noé Rodríguez”. Se colocaron velas frente al altar en forma de cruz.

Si vive en el condado de Orange y está interesado en el trabajo de CSO OC en la lucha contra los delitos policiales, comuníquese con nosotros:

Phone: (714) 367 – 6350

Instagram: cso.oc

Facebook: Orange County CSO

Email: [email protected]

