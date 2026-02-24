OSCL: La lucha contra ICE en Minneapolis y el poder del movimiento obrero

By Labor Commission of Freedom Road Socialist Organization

En las Ciudades Gemelas, el impulso de Trump para las deportaciones masivas se topó con un muro. La Comisión Sindical de la OSCL aplaude el valiente movimiento inmigrante. Las protestas lo dejan claro: “¡Fuera ICE ya!”

Las espinas en el costado de Trump son muchas. El 23 de enero, 100,000 minnesotanos tomaron las calles en invierno, con temperaturas de 20 grados bajo cero. La AFL-CIO del estado se unió al día de acción. Sindicatos locales del SEIU, UNITE HERE, ATU, y MFE se manifestaron de forma masiva. Alrededor de 900 negocios cerraron sus puertas. La mayoría de estas eran tiendas pequeñas de barrio que se solidarizaron. Muchos progresistas faltaron a sus trabajos para protestar.

Estas fuerzas, y más, siguieron el liderazgo de la comunidad inmigrante. Siguieron los pasos del “Día sin inmigrantes” del 1 de mayo de 2006, que revivió el Día Internacional de los Trabajadores en este país. Por su participación en este frente amplio, muchos sindicatos de las Ciudades Gemelas son un ejemplo para trabajadores de costa a costa.

Algunos llaman a esto una huelga general, pero eso es falso. Fue una manifestación masiva contra ICE y las deportaciones masivas. Fue un logro notable liderado por el movimiento sindical de Minnesota. Los activistas sindicales pueden aprender de ello mientras ICE continúa su campaña de deportaciones masivas en ciudades de todo EE.UU. No se hace más grandioso un gran evento afirmando que fue algo que no fue.

Para llegar al nivel de una huelga general, el movimiento tendría que hacer algo diferente. La mayor parte de los trabajadores en las principales industrias tendrían que detener la producción. La economía de la ciudad se detendría por completo.

Seamos honestos sobre lo lejos que hemos llegado. No nos excusemos de la responsabilidad de seguir avanzando. Hay más poder obrero por desatar. ICE ha sido puesto en la mira, pero la clase trabajadora aún tiene armas de otro calibre.

Solo los sindicatos combativos pueden emplear el arma de una huelga general. Para organizarse contra los capitalistas, se necesita organizar en el taller contra el patrón. Sindicatos con una actitud de lucha de clases – una mentalidad de “nosotros contra ellos” – son la base para golpes letales al sistema. No hay nada en el mundo como un movimiento obrero militante.

Los líderes y miembros de sindicatos deben ir a las manifestaciones. Deben aprobar resoluciones para proteger a los miembros inmigrantes en el trabajo. Deben luchar por contratos y Memorandos de Entendimiento (MOUs, por sus siglas en inglés) que detengan la colaboración de los empleadores con ICE.

Hay mucho por hacer. Nuestra moral está alta, nuestras ambiciones aún más.

¡Los trabajadores apoyan a los inmigrantes!

¡Fuera ICE ya!

¡Legalización para todos!

#Labor #ImmigrantRights