OSCL condena la cobarde incautación de Trump de un petrolero venezolano

By Organización Socialista Camino de la Libertad

La Organización Socialista Camino de la Libertad condena enérgicamente la incautación ilegal de un petrolero por parte del gobierno de Trump en las costas de Venezuela. Trump ha violado otra ley internacional al hacer que las fuerzas estadounidenses se apoderen de un barco comercial indefenso. Como petróleo nacionalizado, pertenece al pueblo de Venezuela. Denunciamos el uso de la violencia por parte de los imperialistas estadounidenses para robar lo que quieren. En este caso, parece piratería de la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Sin duda, no importa lo que lea en la prensa corporativa, este petróleo venezolano incautado por Trump estaba destinado a la Cuba socialista. Venezuela ve a Cuba como su país hermano en la lucha por la independencia y la soberanía. Los dirigentes de Venezuela admiran la Revolución Cubana, y Cuba proporciona profesionales médicos por mil al sistema de salud que cubre a todos los venezolanos, no solo a los ricos.

Los cubanos, año tras año, resisten el despiadado embargo estadounidense a su economía, superando las dificultades y privaciones con creatividad e innovación. El petróleo venezolano ayuda enormemente a su economía, en una isla con pocos recursos energéticos. Con las amenazas de guerra de Estados Unidos contra Venezuela, los cubanos están en alerta máxima.

El declive y los fracasos de EE. UU. lo hacen peligroso

El declive del imperialismo estadounidense continúa a un ritmo más rápido. Trump reconoce esto, y lo cubre con sus gritos desesperados de “¡Estados Unidos primero!” Trump está cada vez más dispuesto a burlarse de las leyes internacionales y arremeter debido a la reducción de la ventaja de Estados Unidos a escala mundial.

Ahora, después de 25 años de intentos de golpe de Estado, sanciones, interferencia electoral, robo de votos, destrucción de infraestructura, y los planes de asesinato en Venezuela, Estados Unidos está avanzando hacia la guerra. Eso sería malo para millones de venezolanos, y un gran error para la clase dominante estadounidense. Estados Unidos ciertamente no “ganará” e incluso podría enfrentar una derrota peor que la de Vietnam, o más recientemente Afganistán.

La Revolución Bolivariana de Venezuela permanece firme. Ante los ataques de Estados Unidos, la popularidad del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del presidente Maduro se fortalece cada año. Trump se ve obligado a iniciar un asedio medieval moderno porque todos los demás planes de golpe sucios y trucos brutales han fracasado.

Casi el 25% de las fuerzas navales estadounidenses con docenas de aviones que suman más de 15.000 efectivos militares están estacionados cerca del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Las corporaciones petroleras y mineras en Wall Street están espumando en la recompensa potencial si pueden tomar lo que no es suyo.

Las mentiras arrojadas por Trump, Rubio y Hegseth se están agotando. Casi el 80% de la gente en Estados Unidos no cree las mentiras de Trump sobre los ataques con misiles de la Marina de Estados Unidos contra barcos en el Caribe. Esta última incautación de petróleo pretende hacer que Trump y Hegseth se vean fuertes de nuevo, después de no haber logrado captar al presidente venezolano Maduro.

Esta semana se produjeron otras escaladas en la agresión y las amenazas de guerra de Trump y Hegseth. El 9 de diciembre, dos F/A-18 Super Hornets volaron profundamente en el Golfo de Venezuela, violando el espacio aéreo y la soberanía de Venezuela. Estados Unidos también envió EA-18G Growlers para interferencias electrónicas y un dron de vigilancia MQ-4C.

Luego, el 10 de diciembre, Trump presumió que Estados Unidos se apoderó del petrolero. Después, Trump anunció nuevas sanciones contra miembros de la familia Maduro y un empresario panameño cuyos petroleros trasladan petróleo venezolano. Trump también anunció que planea apoderarse de más petroleros. Al mismo tiempo, los petroleros de Chevron continúan entrando y saliendo sin ser molestados desde Venezuela a Estados Unidos.

Maduro se mantiene firme

Cada día que Maduro se mantiene firme es una vergüenza para los planes de Trump. Cada día que el pueblo de Venezuela permanezca libre para decidir sus propios asuntos es otro día en que los reaccionarios enojados y amargos de Miami están acosando a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio para iniciar una guerra.

Es cada vez más evidente a medida que los medios corporativos y la mayoría de los estadounidenses aprenden sobre esta situación que Trump, Rubio y Hegseth son despiadados, sin ley y sin alma. La Casa Blanca está furiosa de que Cuba socialista, Nicaragua independiente y progresista, y Venezuela bolivariana se mantengan fuertes como líderes del movimiento antiimperialista.

Maduro y Venezuela permanecen inquebrantables ante la agresión imperialista

En Venezuela, el 8 de diciembre, el presidente Maduro se comprometió a expandir la democracia y el poder popular con un plan llamado “Gobierno Comunal de Transición al Socialismo”. Esto involucraría a las estructuras comunales existentes de poder popular y bancos comunitarios y buscaría más del doble de su número en todo el país, especialmente en áreas que nunca los han tenido.

Al duplicar el número de venezolanos armados en las milicias populares y avanzar para ampliar la participación y el poder político en manos de los ciudadanos, Maduro y el PSUV están avanzando la revolución. Están cumpliendo con las metas del presidente Chávez en la siguiente fase. La OSCL aplaude este avance de la Revolución Bolivariana mientras nuestros amigos y camaradas en el movimiento contra la guerra en todo el país rugen a todo pulmón: “¡No a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela!”

¡La OSCL se solidariza con el presidente Maduro, el PSUV y la Revolución Bolivariana!

¡Wall Street manos fuera del petróleo venezolano!

¡No a los ataques con misiles y la guerra de Trump!

¡Traigan a casa los buques de guerra y los marines estadounidenses ahora!

