Orlando protesta contra la marcha atrás del condado en el acuerdo con ICE

By staff

Orlando, FL – El 2 de agosto, alrededor de 30 miembros de la comunidad realizaron una manifestación de emergencia en las cámaras de la Comisión del Condado Orange para exigir que el condado vote en contra de ratificar una actualización al acuerdo de su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., o ICE (por sus siglas en inglés). La actualización del acuerdo representa otro ataque contra los inmigrantes en el condado.

La movilización fue convocada por el grupo Orlando Contra los Crímenes Policiales (Orlando Against Police Crimes, en inglés), después de que el alcalde del Condado Orange, Jerry Demings, cediera ante las amenazas del gobernador Ron DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Los manifestantes se reunieron cerca de la transitada calle del centro y corearon consignas como: “¡No a los campos, no al odio, no al ICE en nuestro estado!”, mientras sostenían pancartas en apoyo a los derechos de los inmigrantes antes de dirigirse frente al edificio de la comisión para escuchar discursos.

Varias organizaciones se movilizaron junto a Orlando Contra los Crímenes Policiales, incluyendo Orlando 50501, Orlando for Peace y Orlando 50501 Latinos. La representante estatal Anna Eskamani dio un discurso en solidaridad.

“No vamos a permitir que Ron DeSantis y sus compinches intimiden a nuestra ciudad para que cumpla las órdenes de Donald Trump. No vamos a permitir que nuestros recursos se usen para enviar a nuestros hermanos y hermanas al campo de concentración en los Everglades. Y seguiremos luchando hasta que estos centros clandestinos inhumanos sean cerrados para siempre”, declaró Cassia Laham, una organizadora de Orlando Contra los Crímenes Policiales y la maestra de ceremonias del evento.

Hace apenas unas semanas, la comisión del Condado Orange votó unánimemente en contra de firmar un anexo al contrato 287(g) con ICE. Este anexo haría a los oficiales correccionales del condado responsables del transporte de personas detenidas por las autoridades migratorias a instalaciones como el llamado campo de concentración “Alcatraz de los Caimanes” en los Everglades, conocido por sus condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos. La comisión también decidió renegociar su Acuerdo de Servicios Intergubernamentales o IGSA (por sus siglas en inglés) con el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el cual permitía que la cárcel del condado albergara a detenidos de otras localidades antes de su traslado a otra instalación. Un grupo local llamado Immigrants Are Welcome Here Coalition (la Coalición “Inmigrantes Son Bienvenidos Aquí”) tuvo un papel clave en estas victorias para la comunidad inmigrante.

En respuesta, DeSantis y Uthmeier lanzaron una serie de ataques contra el alcalde Demings y el resto de la comisión. En una carta dirigida a la comisión, Uthmeier declaró, “La ley de Florida prohíbe las políticas santuario y exige que las localidades hagan ‘los mejores esfuerzos’ para ayudar con la aplicación de la ley migratoria.” Luego DeSantis amenazó con destituir a Demings y a otros comisionados si no firmaban el anexo para permitir el transporte de personas detenidas por las autoridades migratorias.

Poco después de declarar que él no se dejaría intimidar por DeSantis y sus compinches, el alcalde Demings firmó el anexo el viernes 1 de agosto y lo sometió a votación para su ratificación en la reunión de la comisión del condado del martes 5 de agosto.

En la reunión del martes, el anexo reaccionario fue ratificado con una votación de 5 a 2. Las comisionadas Kelly Semrad y Nicole Wilson fueron las únicas que votaron en contra. A pesar de este revés, el movimiento local por los derechos de los inmigrantes seguirá luchando contra cualquier ataque a la comunidad inmigrante.

Frustrado por el retroceso del alcalde, Jacob Muldoon, miembro del sindicato Teamsters en UPS y de la Organización Socialista Camino de la Libertad, dijo “alcalde Demings, qué vergüenza que haya traicionado a nuestro condado. Usted hizo un compromiso y puso su carrera política por encima de los medios de vida de los inmigrantes en el Condado Orange”.

