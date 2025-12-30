Organización Socialista Camino de la Libertad reconocida por presidente Maduro por su trabajo de solidaridad con Venezuela

By staff

Caracas, Venezuela – Del 9 al 11 de diciembre, miembros de la Organización Socialista Camino de la Libertad (OSCL) participaron en una delegación de solidaridad a Venezuela, junto con miembros de la Red de Acción Anti-Guerra, la Alianza Nacional En Contra De La Represión Racista y Política, el Partido Mundo Obrero y el Centro Harriet Tubman. Estuvieron presentes para asistir a la Asamblea Internacional de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, organizada por el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos.

En el último día de la conferencia, los participantes tuvieron el honor de visitar la Comuna Amilivaca para escuchar al presidente Maduro hablar sobre las victorias del sistema comunal venezolano y la valiente lucha por la paz contra el imperialismo estadounidense.

El presidente Maduro hizo un llamamiento a la “Unidad, unidad, unidad,” para alcanzar la paz. El presidente reconoció específicamente a la OSCL por su solidaridad y unidad con Venezuela.

La OSCL ha apoyado durante mucho tiempo la Revolución Bolivariana en Venezuela y a sus líderes, el expresidente Chávez y el actual presidente Maduro. En el pasado, esta solidaridad se ha manifestado en una campaña exitosa para liberar a Alex Saab, exdiplomático venezolano encarcelado en Miami con cargos falsos.

Más recientemente, la OSCL ha trabajado con aliados de la Red de Acción Anti-Guerra, el Partido Mundo Obrero, la Alianza Negra por la Paz, la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y otros para realizar una semana de acción para detener la guerra contra Venezuela.

“El presidente Maduro ha enfrentado intensa presión de los imperialistas para que abandone el Proceso Bolivariano, y así como él se mantiene comprometido con el proceso, nosotros seguimos comprometidos a apoyar al presidente, al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo” dijo la delegada de OSCL, Casey Serrano.

Los miembros de la delegación afirmaron su admiración por Venezuela y prometieron tomar en serio las palabras del presidente y regresar a sus hogares para construir “Unidad, unidad, unidad” por la paz en Venezuela.

