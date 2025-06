¡No dejen que Trump robe las elecciones! ¡Tomen las calles para exigir un programa de la gente!

By Freedom Road Socialist Organization

El mundo está observando cómo los americanos votan por la derrota de Trump y de la agenda Republicana de racismo, discriminación, y opresión. Por supuesto, el sistema ya engañó a los americanos en 2016. Trump perdió el voto popular pero fue declarado presidente de los EEUU por el sistema elitista del Colegio Electoral. Ahora Donald Trump amenaza con robar las elecciones de nuevo, tratando de mentir, engañar, y robar su camino de regreso a la Casa Blanca.

Trump aprendió mucho en 2000 cuando la Corte Suprema usó chads (los papelitos que se producen cuando la perforadora en la máquina de votación marca las selecciones en las boletas) colgantes para declarar a Bush presidente. Así como Bush, Trump no bastará para nada, eliminando votantes negros desde las listas de elegibilidad, forzando que votantes hacen fila por horas en las estaciones de votación, retrasando el correo estadounidense y rechazando de contar boletas de correo.

Juntos, ¡la gente debe desencadenar un aluvión de lucha! Si el voto no funciona, entonces es hora de tomar las calles – necesitamos mítines y marchas de la gente de la clase trabajadora y oprimida, con nuestros aliados, avanzar las reivindicaciones democráticas y desafiar al sistema.

Hace cuatro años, manifestándose en contra de la inauguración de Trump en Washington DC, el secretario político de Freedom Road Socialist Organization (FRSO) Steff Yorek declaró, “Nuestro objetivo es hacer que el país sea ingobernable para Trump y los Republicanos.” El próximo día, la Marcha de las Mujeres fue la manifestación masiva más grande en la historia estadounidense. Trump lanzaba ataque tras ataque, y la gente los resistía con números crecientes.

Hemos hecho todo en nuestro poder para echar leña al fuego de esta resistencia, desde manifestaciones en el aeropuerto, dándole una paliza a la Prohibición de Musulmanes de Trump, a mítines en oficinas de ICE denunciando a la detención de niños encerrados en jaulas, a promover y dirigir el número creciente de huelgas por trabajadores, a oponerse a los ataques de Trump hacia la gente LGBTQ+. Después de la ira justa en contra del asesinato espantoso de George Floyd por la policía de Minneapolis, es seguro decir que hay más gente poniéndose de pie y resistiendo que en cualquier momento desde el principio de los 70. Díganlo con nosotros, “¡Lucha! ¡Resiste!”

¿Y ahora qué? Estamos organizando a la gente para mantener las calles. Si Trump niega de salir, tendremos que seguir en modo de exigir que los gobiernos locales, condados, y estatales rechacen reconocerlo y actúen en su contra. Literalmente hacer que el país sea ingobernable.

¡Hemos trabajado para encontrar los ataques de Trump con unidad, poder de la gente y solidaridad! Cuando la gente fuerza a Trump a conceder, ¡será un día dichoso! Entonces avanzamos a la próxima etapa de lucha.

A pesar de cómo Trump sale del puesto, nuestro próximo blanco es un presidente que también baila al ritmo de los banqueros de Wall Street. Con la crisis económica y sanitaria en desarrollo, no podemos regresar a las formas viejas de hacer las cosas. Con Biden en el cargo, nada no va a cambiar aunque exigimos que lo cambie y lo respaldamos con poder de la gente, incluyendo los esfuerzos organizados de la clase trabajadora. Biden no va a salvarnos. Tenemos que iniciar los cambios que deseamos a través de nuestros movimientos y con la dirección que actúa conscientemente e independientemente de ambos partidos de Wall Street.

El historial de Biden es claro; empujó a los pobres de la asistencia social, encerró a los hombres negros y a otros en cantidades sin precidentes, y entró en guerra con entusiasmo en contra de países y gentes que Wall Street consideraba demasiados independientes o demasiados fuertes. Para dar el cambio, debemos avanzar una agenda de la gente como la de la Marcha en la Convención Nacional Democrática en Milwaukee, en agosto de 2020.

De las muchas reformas que la gente quiere, como los derechos de los inmigrantes y la reversión del cambio climático, tres destacan. Inmediatamente necesitamos atención médica para todos para luchar contra la pandemia COVID-19. Necesitamos extendido y ampliado subsidio por desempleo (¡Traiga de vuelta los $600 ahora!) para pagar el alquiler y los recibos. Lo más importante es que debemos poner fin a los asesinatos policiales y el terror policial con el control comunitario de la policía.

El hecho es que tenemos que quitarnos de encima a Trump. Su tipo de brutalidad y reacción no solamente es una amenaza concreta a las vidas de personas actuales; la pérdida constante de terreno es un impedimento para hacer progreso en varios asuntos, con el potencial de desmoralizar el flujo de lucha. Sin embargo, no estamos confundidos sobre la naturaleza de Biden o el hecho de que las reformas no son suficientes. La gente trabajadora y oprimida no pueden cumplir nuestros sueños y aspiraciones dentro del sistema que existe hoy – necesitamos algo diferente y mejor.

Si ustedes leen ¡Lucha y Resiste! como noticiario, saben que estamos construyendo movimientos, tratando de ganar peticiones urgentes, todo el tiempo pidiendo a los organizadores y activistas desarrollar la lucha por la revolución al registrarse con la Freedom Road Socialist Organization. Conviertan su ira justa en activismo valioso para la revolución, el socialismo, y la liberación. Únanse con la FRSO.

#EstadosUnidos #AntiwarMovement #ImmigrantRights #PoorPeoplesMovements #StudentMovement #InJusticeSystem #Labor #OppressedNationalities #WomensMovement #LGBTQ #US #Healthcare #PeoplesStruggles #AfricanAmerican #HousingStruggles #EnvironmentalJustice #Antiracism #Elections #elección2020