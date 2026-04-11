Más de 20,000 personas toman las calles de Oakland para detener la agenda de Trump

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Oakland, CA – Más de 20,000 personas llenaron las calles de Oakland el sábado 28 de marzo en la tercera manifestación “No Kings” para protestar contra la agenda de Trump.

La manifestación comenzó al mediodía en la Plaza Oscar Grant, en el centro de Oakland, donde los asistentes escucharon a oradores de organizaciones laborales, religiosas, de justicia ambiental y de derechos de los inmigrantes. A la 1 p.m., la multitud marchó hacia el lago Merritt para escuchar más discursos enfocados en generar impulso para las próximas acciones del Primero de Mayo en el Área de la Bahía.

Organizadores trabajaron durante semanas para movilizar para el evento. El capítulo de Oakland de la Organización de Servicio Comunitario (CSO Oakland), miembro de la Red Legalización para Todos, lideró múltiples talleres de arte junto con organizaciones aliadas de derechos de los inmigrantes como Mujeres Unidas y Activas y Pangea Legal Services, grupos también involucrados en las próximas acciones del Primero de Mayo en Oakland y en la campaña por Justicia para Guillermo. También participaron grupos revolucionarios como la Organización Socialista Camino de la Libertad (OSCL).

El evento contó con más de 40 organizaciones y sindicatos, incluyendo Indivisible East Bay, East Bay DSA, SEIU 1021, el Alameda Labor Council, Bay Resistance, Berkeley Faculty & Staff for Justice in Palestine, CAIR-SFBA, Friends of La Peña Immigrant Rights, Jewish Voice for Peace Bay Area, la Oakland Education Association, Sunrise Movement Bay Area, y Tsuru for Solidarity.

“Hoy el pueblo de Oakland hizo oír su voz: la creciente atrocidad del gobierno de Trump debe terminar”, dijo Noah Teller de la Organización Socialista Camino de la Libertad. “Estamos construyendo una alianza estratégica para proteger a las personas oprimidas y desarrollar el poder de la clase trabajadora. ¡Exigimos legalización para todos y ninguna guerra en nuestro nombre!”

La protesta reflejó la creciente frustración entre los residentes de clase trabajadora por las políticas del gobierno de Trump, incluyendo su persecución contra los inmigrantes, los ataques a los derechos LGBTQ, las órdenes ejecutivas que militarizan aún más a la policía, y las escaladas de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente, particularmente sus ataques contra Irán, todo mientras gente en todo el país enfrenta dificultades por el aumento en el costo de vida.

Organización contra Trump en Oakland sigue creciendo El año pasado, después de que la administración amenazara con enviar más de 100 agentes de ICE al Área de la Bahía de San Francisco, CSO Oakland, OSCL y el capítulo de Oakland de la Alianza Nacional en Contra de la Represión Política y Racista organizaron una protesta de emergencia desde Fruitvale hasta el puente de la Isla Coast Guard, donde ICE planeaba establecer su sede. Los organizadores también se han movilizado contra una propuesta de centro de detención de ICE en Dublín, California, y para detener la deportación del activista del Área de la Bahía, Guillermo Medina Reyes.

“Mientras más intenta Trump dañar a nuestras comunidades, más nuestras comunidades lucharán”, dijo Danny Celaya, de CSO Oakland. “Lo hemos visto desde los estudiantes que han salido de clases para protestar contra las deportaciones masivas, las almas valientes que han mantenido seguras a nuestras comunidades, como Alex Pretti y Renee Nicole Good, cuyas vidas les fueron arrebatadas por ICE, hasta los millones que han salido a las calles en todo el país desde ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis hasta pueblos como Billings, Montana; Charleston, Carolina del Sur, y Decorah, Iowa. Todos ellos tienen una organización miembro de la Red Legalization for All. En resumen, la gente se está organizando, detendremos la agenda racista de Trump, y vamos a ganar.”

CSO Oakland también distribuyó volantes en la marcha para una colecta en apoyo a la familia de Guillermo Medina Reyes, mientras una coalición de organizaciones del Área de la Bahía, de la cual CSO Oakland forma parte, sigue luchando por su liberación de un centro de detención con fines de lucro en California City, propiedad de CoreCivic, uno de los más de 40 centros de detención privados que opera la empresa. Las donaciones se pueden hacer aquí.

Empresas privadas operan aproximadamente el 90% de los centros de detención de inmigrantes en todo el país.

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