Manifestación afuera de la corte en Santa Ana demuestra apoyo a Nadia Topete, condena la represión del gran jurado

By Zach Beckstrand

Santa Ana, CA – El 8 de julio, más de 50 chicanos se manifestaron afuera de la corte federal en apoyo a Nadia Topete, una activista chicana por los derechos de los inmigrantes de Centro CSO que estuvo dentro compareciendo ante un gran jurado. Solo días antes, el 1 de julio, agentes federales llegaron a la casa de Nadia con otra citación del gran jurado, amenazándola con que, si no se presentaba, podría ser declarada en desacato.

Nadia Topete salió de la corte federal con la frente en alto y declaró que había ejercido su derecho a la Quinta Enmienda. Fue recibida con gritos de “Hands Off Nadia Topete!” [¡Manos fuera de Nadia Topete!], “¡Chinga la migra!”, y “DOJ Hands Off Nadia!” [¡Departamento de Justicia, manos fuera de Nadia!] que fueron lo suficientemente altos como para oírse dentro del edificio federal.

“¡Protestar contra ICE no es un crimen!” dijo Verita Topete, hermana de Nadia y organizadora chicana. “Nuestras comunidades son más fuertes que Trump y los intereses de la clase dominante del Departamento de Justicia. Los ataques contra Nadia son parte del patrón de represión política del gobierno federal.”

Jasia Topete, hermana mayor de Nadia y Verita dijo, “Hoy fue una acción muy conmovedora de unidad y apoyo hacia mi hermana bebé, Nadia. Ver el enorme respaldo que ha recibido a nivel nacional, a través de las convocatorias en línea de distintas organizaciones, fue muy reconfortante de ver. Ver que tantas personas tomaron el tiempo para salir y mostrar su cariño fue muy reconfortante y alentador para nuestra familia. Nosotros sabemos que ella no hizo nada malo. Amplificar la voz de nuestra gente no es un crimen. Ella seguirá con la frente en alto, como la persona segura y resiliente que es. Nadia, te queremos. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando a Nadia.”

Mick Kelly del Comité para Detener la Represión del FBI le dijo al público, “Quiero saludar a Nadia, una mujer de valentía poco común que se está levantando por todos nosotros. Esto ciertamente no terminará aquí. Estaremos con Nadia en cada paso del camino.”

Emiliano Martin Del Campo, miembro de Centro CSO, dijo, “Veo este ataque del Departamento de Justicia y del gobierno de Trump no solo como un ataque directo contra nuestra hermana Nadia, sino como un golpe directo contra todos nosotros que luchamos contra esta administración. ¡Un ataque contra uno es un ataque contra todos!”

Participaron oradores de Centro CSO, CSO OC, CLUE, ILPS, la Organización Socialista Camino de la Libertad y Legalización Para Todos quienes hablaron en defensa de Topete y condenaron la represión política contra activistas de derechos de los inmigrantes.

No está claro qué sigue, pero si la cacería del Departamento de Justicia continúa, Centro CSO y sus aliados estarán listos para defender a los suyos, a Nadia Topete, una hija de Aztlán.

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