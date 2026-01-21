La OSCL condena las amenazas de Trump de invocar la Ley de Insurrección

By la Organización Socialista Camino de la Libertad

Trump está respondiendo a la ola de luchas contra las deportaciones masivas en Minnesota amenazando con invocar la Ley de Insurrección. Si lo hace, será un caso de levantar una piedra solo para dejarla caer sobre sus propios pies.

En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las Ciudades Gemelas serían el foco de la “Operación Metro Surge,” junto con la declaración de que sería la mayor acción anti-immigrante en la historia de EE.UU.

La respuesta fue protestas masivas y confrontaciones con agentes de ICE sobre el terreno. El 7 de enero, Renee Good fue asesinada por ICE y el resultado fue una tormenta de luchas, incluyendo una marcha de 100,000 personas en Minneapolis y protestas en todo EE.UU.

Luego, el 14 de enero, ICE le disparó a un hombre venezolano en el norte de Minneapolis. Los manifestantes se juntaron en el lugar. ICE huyó, dejando atrás algunos de sus vehículos, que después fueron destruidos.

Así que Trump está amenazando con la Ley de Insurrección para asustar a la gente. No va a funcionar. Cuando Trump envió tropas a Los Ángeles este verano pasado, fue como echar gasolina a un fuego. La lucha contra las deportaciones masivas no se detuvo, sino que se intensificó. Pasó lo mismo en Chicago y Washington, D.C.: Trump amenaza o despliega a tropas, y el pueblo llena las calles. Lo mismo va a pasar si Trump usa la Ley de Insurrección.

Hay gente que dice que la resistencia masiva y militante contra las deportaciones es una provocación que permite a Trump tener más espacio político para emplear la represión. Esto es precisamente falso. La lucha militante es cómo derrotar a ICE y cómo vamos a derrotar toda la agenda de Trump.

No es exageración decir que millones de personas han tomado las calles desde que Trump asumió el cargo. Podemos estar seguros de que millones más se van a unir a nosotros. ¡Vamos a unir a las mayorías y derrotar a los pocos!

¡Alto a las deportaciones masivas!

¡Alto a ICE!

¡Exigimos la legalización para todos!

