Estudiantes de UCF exigen campus santuario, ¡fuera ICE ahorita!

By Marcus Polzer

Orlando, FL – El jueves, 26 de marzo, los Estudiantes Por una Sociedad Democrática de UFC con los Socialistas Democráticos Jóvenes de América organizaron una demostración de más de 40 en la que hicieron una marcha para el Salón Millican, el edificio administrativo de la Universidad de Florida Central.

Esta acción fue la cuarta concentración para exigir un fin al acuerdo 287 (g) a que el Presidente de la universidad Alexander Cartwright se reúna con los líderes estudiantiles para convertir a UFC en campus santuario.

Después de una acción de llamadas a la oficina del presidente, Adrienne Frame, uno de los “designados de comunicación entre estudiantes del presidente,” aceptó sentarse en una reunión entre la oficina y los EESD. Luego que los ESD enviaron sus horas preferidas de reunirse, la administración de UFC siguió ignorando a los estudiantes.

Al inicio de la concentración, Hazel Hazelwood, participante de ESD de UFC les explico a las multitudes, “Estamos entre más de 60,000 de los jóvenes más ambicioso del estado. Nos dicen que podemos alcanzar todo al que nos dedicamos, y no obstante Cartwright anticipa que nos quedemos callados mientras nuestros amigos viven con miedo.”

Desde delante de la Unión Estudiantil, los estudiantes marcharon al Salon Millican, mientras cantaban consignas como, “Atrévete a luchar, atrévete a ganar,” y “Sacate Cartwright!”

Los activistas estudiantes llevaron pancartas con frases como, “Campus santuario ahora” y “Fuera del Campus ICE, acaba con 287(g).” También había señales que representaron al Presidente de UFC Alexander Cartwright como “Dónde Está Wally” con la consigna proclamando “Dónde Está Cartwright” debido a su reputación de asistir a los eventos en campus con poca frecuencia.

Una vez que la concentración llegó al Salon Millican, Adrien Daugherty, otro miembro de los ESD de UFC, fue el primer en hablar, “Esto es nuestro campus. Pagamos para asistir. La administración de la UFC debe servirnos, no suplicar a cualquier administración federal que suba al poder. Somos sus constituyentes – y es una vergüenza que aún consideren la idea de dejar que ICE venga a secuestrar a uno de nosotros. Vergüenza!”

El hablador final fue Ken Pham de SDJA, quien decidió hablar de qué significa realmente la decisión de la administración de UFC a firmar el acuerdo de 287(g), proclamada, “Neutralidad en la cara de la represión estatal no es neutralidad. Es complicidad. El Presidente Cartwright y sus administradores han tomado su decisión. Ya son colaboradores.”

Después de corear consignas en el Salon Millican exigiendo que el Presidente de UFC Cartwright salga a hablar con los estudiantes, la manifestación marchó tras el campus para la Alameda Memoria y concluyó gritando “Creo que vamos a ganar.”

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