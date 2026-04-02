Estudiantes de Tacoma proclaman, “Nieve, granizo, aguanieve, lluvia, ¡no dejaremos que ICE nos venzca!”

By Jon Staub

Tacoma, WA – El 13 de marzo, más de 60 estudiantes salieron a las calles por una manifestación en la Plaza Tollefson para oponer la tiranía del presidente Trump en su comunidad. Los estudiantes se enfrentaron con el clima que traía nieve mientras ellos cantaron “Nieve, granizo, aguanieve, lluvia, no dejaremos que ICE nos venzca!”

Esta manifestación fue organizada por unos estudiantes secundarios de los distritos de Tacoma y de sus alrededores. Los estudiantes exigieron que la administración de sus escuelas se animaran a protegerlos durante las horas de operación de las escuelas y para defender de los ataques de ICE después de las horas de operación de la escuela.

Muchos de los estudiantes compartieron historias de cómo les ha impactado la presencia del ICE. Una estudiante llamada Charlotte Austin dijo, “Debemos dedicarnos a estudiar para las pruebas cumulativas y a la escuela, pero resulta que no podemos. Porque ciertas personas no tienen la oportunidad de presentarse en las pruebas cumulativas. Se roban de las calles. Se sacan de las escuelas; los niños llegan a sus hogares para ver que sus padres ya no están. El ICE hace que los niños no tengan hogar, que se separen las familias.”

De muchas formas, la crueldad del proceso de inmigracion de los EE.UU. ha causado reconocimiento a muchos estudiantes que las leyes son innecesarias. Las complicaciones de inmigracion ya se consideran como delito menor, todo para que el gobierno EE.UU pueda ocultar el derecho a la ayuda legal. Mientras tanto muchos secuestrados por ICE sufren condiciones peores que los de cualquier prisión típica. Tacoma tiene sitio en uno de los centros de detención más grandes en el estado de Washington. El Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste se usa para encarcelar más de 1500 personas. En esta instalación, se reporta que a la gente le dan de comer comida mohosa, que le roban el sueldo, y que le cometen agresión sexual los empleados de Geo.

El Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste está escondido entre varios almacenes y el ferrocarril, y los estudiantes le sienten mucha simpatía al sufrimiento del pueblo. Tras caminar fuera de la escuela con el clima todo helado, Austin dijo, “Es verdaderamente importante que la gente se presente, sin tener en cuenta el clima, porque el pueblo sufre suplicios aún peores en los centros de detención. Nosotros podemos quedarnos aquí por unas cuantas horas en la nieve.”

La congregación se planeó dentro de la semana que siguió la protesta principal y la marcha que honró la lucha por el Día Internacional de las Mujeres y una semana y media antes del día de No Reyes en Tacoma. Está claro que más personas en Tacoma se preparan y se organizan para salir a las calles para pelear contra el imperialismo en cualquier forma que tiene.

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