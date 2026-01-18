Declaración sobre el asesinato a sangre fría de Renee Nicole Good a manos de ICE en Minneapolis

By la Organización Socialista Camino de la Libertad

Condenamos el brutal asesinato de Renee Nicole Good, una observadora comunitaria de 37 años asesinada a tiros por el agente de ICE Jonathan Ross en Minneapolis el 7 de enero de 2026. Todos vimos la evidencia en video que muestran a agentes de ICE rodeando su vehículo y abriendo fuego. Fue una ejecución a plena luz del día.

Entendemos este asesinato en el contexto de la creciente campaña de terror del gobierno de Trump contra los inmigrantes. Han sido meses de deportaciones masivas, familias separadas, campos de detención y violencia abierta. Trump ha desplegado a ICE para imponer una agenda racista y anti-inmigrante dirigida contra chicanos, mexicanos, centroamericanos, somalíes y otros. Las personas que se solidarizan con los inmigrantes, como Renee Nicole Good, actuando como observadora comunitaria, aparentemente también son blancos. El número de muertos sigue aumentando. Y al día siguiente, Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras fueron baleados y hospitalizados por ICE en Portland.

En el corazón de esta brutalidad está la opresión nacional en la frontera entre Estados Unidos y México y más allá que trata a los seres humanos como desechables y criminaliza su mera existencia. Degradar a estas comunidades y mantenerlas en las sombras es bueno para los capitalistas.

Tras el asesinato de Renee, Trump y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem culparon a la víctima y la etiquetaron como una “terrorista doméstica” que “convirtió su vehículo en un arma”. Es absurdo decir eso, además son mentiras contradichas por cada fotograma del video disponible. Alegaron que los agentes de ICE “temían por sus vidas”. Ya hemos oído eso antes. Trump también tuvo la audacia de defender al agente que apretó el gatillo, mostrando el desprecio de la administración por la verdad y la vida humana. El mismo día del asesinato de Renee, agentes de ICE irrumpieron en los terrenos de una escuela preparatoria cercana a la hora de la salida, aventando personas al suelo frente a estudiantes gritando. Esa noche, miles inundaron la esquina donde asesinaron a Renee para exigir el fin de la ola de terror de ICE.

La gente ya está harta. En los días que han seguido, ha habido cientos de protestas y manifestaciones en todo el país. Todas las personas conscientes, trabajadores, estudiantes, comunidades de fe, sindicatos y organizaciones de base deben unirse al llamado a la acción, levantarse y luchar.

¡Justicia para Renee Nicole Good!

¡Fuera ICE de nuestras ciudades!

¡Legalización para todos!

