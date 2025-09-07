Cientos de personas se unen para cerrar el Centro de Detención del Noroeste

By Jonathan Staub

Tacoma, WA – El 1ro de septiembre, la Alianza Internacional de Migrantes – USA (International Migrant’s Alliance – USA, IMA USA) y La Resistencia organizaron un mitin en solidaridad con los inmigrantes y para cerrar el Centro de Detención del Noroeste (Northwest Detention Center). El mitin Todos por la Defensa Migrante (All Out for Migrant Defense) fue atendido por más de 850 personas.

Muchos de los presentes viajaron desde Portland, Oregon como parte del evento final de la Conferencia Política de 2025 de IMA USA y Tanggol Migrante. Esto incluía una gran caravana de más de 50 carros y dos buses escolares.

El Centro de Detención del Noroeste en Tacoma se ha convertido en el lugar para que muchas organizaciones se unan para luchar contra la política de inmigración de los Estados Unidos. Otras organizaciones como la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Filipinas (ICHRP) Seattle, Bayan Washington, y la Oregon Rising Coalition también atendieron.

Angela Bonilla, presidente de la Asociación de Profesores de Portland y miembro de la Oregon Rising Coalition habló sobre la importancia de construir unidad entre los sindicatos y las organizaciones de la comunidad, afirmando, “Esta alianza se ha juntado para mejorar las vidas de la clase obrera retomando el poder y riqueza que han sido extraídos de nuestras comunidades.”

Este llamado a la unidad fue seguido por un esfuerzo interestatal para terminar las condiciones inhumanas en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC). El NWDC es manejado por una empresa que cotiza en bolsa llamada GEO Group que recibe dinero del gobierno de EE.UU. para encarcelar a personas durante el proceso de inmigración.

La Resistencia ha estado documentando las condiciones en el NWDC por más de 11 años y ha recibido reportes de detenidos afirmando que las condiciones están empeorando aún más. Uno de los líderes de La Resistencia reportó que los detenidos estaban siendo retenidos en el centro de detención incluso después de que debían ser liberados o deportados. También dijeron que un detenido tuvo que sobrevivir una huelga de hambre de siete días para al fin ser deportado.

El mitin incluyó más testimonios de las familias de los detenidos en el NWDC. Tres familias diferentes pudieron hablar sobre las horribles condiciones dentro de la instalación. Cada discurso tenía un tema en común: terminar el contrato con el centro de detención y tratar a todos los obreros con dignidad.

