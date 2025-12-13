Activistas solidarios con Venezuela de EE.UU. atraviesan zona de exclusión aérea y llegan a Caracas

By staff

Caracas, Venezuela – En los últimos meses el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre Venezuela con bombardeos, instalaciones militares y abusos contra inmigrantes venezolanos. Recientemente, Trump declaró una zona de exclusión aérea sobre Venezuela.

El gobierno de Trump busca acceso al petróleo y los recursos venezolanos.

En respuesta, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos ha convocado la Asamblea Internacional de los Pueblos por la Soberanía y la Paz para reunir a organizadores de todo el mundo por la paz. La asamblea tiene como objetivo unir a gente de todo el mundo para construir relaciones de solidaridad y fortalecer la lucha contra la guerra en Venezuela.

Cientos de organizadores de todo EE.UU. fueron invitados a la Asamblea de los Pueblos, pero debido a la postura bélica de Trump solo una fracción de estos organizadores pudieron llegar a Venezuela. Vuelos hacia y desde Venezuela fueron cancelados, dificultando la asistencia física a la conferencia. A pesar de estos obstáculos, muchos organizadores estadounidenses llegaron a Venezuela el 9 de diciembre para participar.

Los activistas solidarios no se inmutaron por estos obstáculos. De hecho, la dificultad los ha hecho más entusiastas por participar.

“Volar a Venezuela es solo el primero de muchos actos de solidaridad en los que participaremos esta semana para mostrar que estamos orgullosos de estar con el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro”, dijo Jessica Plichta de la Organización Socialista Camino de la Libertad

Ebtesham Ahmed de Estudiantes por una Sociedad Democrática enfatizó que la lucha por una Palestina libre solo ha reforzado su determinación de oponerse a la guerra contra Venezuela, declarando, “Durante los campamentos por Palestina, los estudiantes aprendieron a ser audaces para el movimiento antibélico. ¡No tenemos miedo de ser audaces ahora y atravesar la zona de exclusión aérea!”.

Los organizadores permanecerán en Caracas durante varios días para participar en la asamblea, donde se enfocarán en construir solidaridad y aprender de personas de todo el mundo. Periodistas de Noticiero ¡Lucha y Resiste! cubrirán el evento a fondo.

