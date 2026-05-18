20ª marcha anual del Día Internacional de los Obreros llena las calles de Minneapolis

By Montana Hirsch

Minneapolis, MN – El viernes, 1 de mayo, una coalición encabezada por el Comité de Derechos de Inmigrantes de Minnesota y el Movimiento de Protectores Indígenas y respaldado por más de 60 sindicatos, grupos de derechos de inmigrantes, y otras organizaciones progresivas salieron a las calles para conmemorar el 20ª marcha annual el Día Internacional de los Obreros.

La coalición exigió que ICE se saque de Minnesota y la legalización para todos, puesto que la marcha siguió meses de lucha intensa contra la ocupación federal de la ciudad por los policías de inmigracion y confrontaciones militantes entre la gente y ICE. 10,000 manifestantes marcharon, cantaron, mostraron pancartas y celebraron durante la marcha del Día Internacional de los Obreros este año.

La marcha llenó la Calle Lako, el corazón de la comunidad inmigrante en Minneapolis del Sur, con grandes banderas, y contingentes de varios sindicatos, grupos de derechos de inmigrantes, grupos contra-guerra, grupos de estudiantes y otros movimientos progresivos. Como tradición para las marchas de MIRAC de 1 de mayo, la bandera principal fue sostenida por jóvenes, este año un grupo de estudiantes del colegio. La enorme marcha tuvo tres camiones de sonido, cada uno con su propio programa de discurso. La gente y las familias bordearon las aceras de la calle Lake para dar elogio a los eslóganes y brindar la marcha, saliendo de los varios negocios de inmigrantes para mostrar su apoyo.

Justo antes del inicio del programa, Consejeros de la Ciudad de Minneapolis progresivos tuvieron una rueda de prensa para leer la resolución del consejo municipal para nombrar al 1 de mayo como Día Internacional de los Obreros, seguido por una interpretación de baile por Danza Unida.

En la congregación inicial, las multitudes escucharon a Diego Guaman de Operación Vuelo Sagrado, un grupo comunitario de las bases que fue creado como respuesta directa a la campana en aumento a los inmigrantes en Minnesota y la necesidad de protegerlos, educar y apoyar a las familias inmigrantes.

“Ser inmigrante no es un crimen, pelear por tus derechos no es un crimen y hacer oír tu voz no es un crimen!” proclamó Diego Guaman.

Manuel Pascual, participante de MIRAC, les contó a las multitudes un poco de la historia de May Day y la importancia de salir a las calles en la 20ª marcha de 1 de mayo de la ciudad, “Cada año estamos aquí el 1 de mayo y cada año queremos decir la misma cosa: este es el dia del obrero. ¡El día de los obreros inmigrantes! El único día de fiesta del mundo que nos pertenece a nosotros!” Concluyó su discurso diciéndoles a las multitudes sobre la campaña actual de MIRAC para convertir Minnesota en Estado Santuario y un fin a toda la colaboración local y en el estado con ICE. “Estamos organizando, estamos presentándonos, y estamos retrocediendo a nuestros vecinos cuando ICE intenta llevarlos. Hoy es la práctica, mañana seguimos adelante!

La marcha se detuvo en la Calle Lake y la Avenida Bloomington, sitio de una gran operación federal en la cual policías de inmigracion estaban presentes el junio de 2025. Las multitudes escucharon a Isavela Lopez, activista que fue brutalizada por policías federales aquel día y ahora enfrenta cargos federales sin validez.

“Yo se que no estoy sola,” dijo Lopez, “En el momento se trata de más que me, y se trata de los niños en Palestina, se trate de la gente de Venezuela, y se trata de la gente que quedan encarcelada en los centros de detención ahora mismo!

Benji Gomez, miembro de las bases de Teamsters Local 638, quien también organizó una despensa comunitaria para las familias inmigrantes ubicado en su garaje durante la Operacion Metro Surge con la ayuda de los otros Teamsters de su sindicato, le dijo a las multitudes, “Soy inmigrante. También soy el primero de mi familia que me inscribí a un sindicato y me ha dado verdadero poder. Los sindicatos existen porque los obreros se presentaron juntos y exigieron dignidad, sueldos justos, condiciones sanas y respeto, y muchas veces esos obreros eran inmigrantes, ¡gente con la menor protección pero con el coraje de organizarse de todos modos! Eso sí es verdad hoy en día.”

En la marcha también aparecieron habladores incluyendo Presidente de AFL-CIO Minnesota Bernie Burnham, Presidenta de Local 59 de MFE MArcia Howard, miembros de Asamblea de Derechos Civiles, MN8, Monique Cullors-Doty con los Honrados 39, el Comité Anti-Guerra de MN, y muchos mas que representaban sus sindicatos y otras organizaciones de las bases.

La Organización Socialista Camino de la Libertad también tuvo un contingente grande y visible en la marcha.

La marcha terminó en una tienda Target al otro lado de la calle de la 3ª Delegación anterior (quemada) con un teatro criticando Target y la avaricia corporativa, y también más discursos inspirando a la gente que siga tomando acción. Al final de la marcha, los organizadores pidieron a los manifestantes que coman en los negocios que tienen como dueños inmigrantes en la calle Lake y que asistan a la posfiesta en el Mercado Central para concluir el día.

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