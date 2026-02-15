Un mes después del asesinato de Renee Good, Santa Ana se solidariza con Minneapolis

By Rain Mendoza

Santa Ana, CA – El sábado 7 de febrero, los residentes de Santa Ana se congregaron para conmemorar un mes desde el asesinato de Renee Good a manos del agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jonathon Ross. La manifestación destacó a otras víctimas asesinadas por ICE, como Keith Porter, Alex Pretti, Silverio Villegas-González y Geraldo Lunas Campos.

La multitud se reunió en la esquina de Bristol y 1st, una intersección muy transitada. Marcharon por la intersección coreando: “¡ICE asesinos, fuera de nuestras calles!” y “¡Migra fuera de Santa Ana!”.

Autos y peatones que pasaban junto a la animada manifestación tocaron el claxon y gritaron en apoyo. Santa Ana ha sufrido intensas redadas de ICE desde el verano de 2025. Desde entonces, los residentes de Santa Ana han estado protestando contra ICE, realizando caminatas por los barrios para informar a la comunidad sobre sus derechos y observando a ICE.

La manifestación fue organizada por la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange en respuesta a un llamado a la acción de la Red de Legalización para Todos.

