Tallahassee exige la liberación de ciudadano estadounidense detenido ilegalmente por ICE

By Cas Casanova

Tallahassee, FL – El jueves, 16 de abril, alrededor de 75 miembros de la comunidad se manifestaron en la cárcel del condado de León para exigir la liberación inmediata de Juan Carlos López-Gómez, un ciudadano estadounidense detenido ilegalmente por ICE. La movilización de emergencia fue convocada por la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Tallahassee (TIRA, por sus siglas en inglés).

López-Gómez, quien vive en Georgia y trabaja en Tallahassee, fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida durante una parada de tráfico después de cruzar la frontera estatal el miércoles por la mañana. A pesar de presentar su acta de nacimiento estadounidense ante el tribunal, ICE solicitó formalmente que López-Gómez permaneciera en la cárcel para ser recogido y procesado, ignorando la evaluación de la jueza del condado de León, LaShawn Riggans, quien confirmó que el certificado de nacimiento era legítimo.

TIRA convocó una movilización de emergencia alrededor de las 4:30 p.m. el jueves por la tarde, y dentro de dos horas, decenas de miembros de la comunidad preocupados estaban presentes en el césped frente a la cárcel del condado de León, gritando consignas de “¡Liberen a Juan ahora!” y “¡Sin miedo, sin odio! ¡No ICE en nuestro estado!”

“Juan Carlos es ciudadano estadounidense, así que si este caso avanza y lo deportan, las implicaciones son horribles”, gritó Robert Lee, un organizador local de Comida, No Bombas (“Food Not Bombs” en inglés). “Muchos de nosotros aquí somos hijos de inmigrantes. Esto nos pone a nosotros y a nuestras familias en riesgo, en realidad a cualquiera que no apoye la agenda MAGA. Trump quiere venir por todos nosotros y redefinir quién es ‘americano’. ¡Esto no es justo!”

El presidente Trump ha dejado sus intenciones innegablemente claras. El 15 de abril, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente estaba explorando vías legales para deportar a ciudadanos estadounidenses.

El caso de López-Gómez se trata de discriminación racial contra latinos e indígenas estadounidenses. El primer y segundo idioma de Lopez-Gomez son el tzotzil (un idioma maya) y el español. El no habla inglés, lo que lo convirtió en un objetivo para ICE.

Después de aproximadamente dos horas de protesta y comunicación con el equipo legal de López-Gómez, la multitud recibió la noticia de que López-Gómez había sido liberado y que regresaría a casa esa misma noche. Miembros de la comunidad se reunieron con él y su mamá afuera de la cárcel. López-Gómez, todavía con la ropa de trabajo del miércoles por la mañana, relató el trato que recibió durante su detención, declarando “Me alegra irme. Nos dieron nada de comer ayer. Hoy solo me dieron un pedazo de pan, eso fue todo”.

La protesta terminó con consignas y lágrimas de alegría – los organizadores prometieron ofrecer su apoyo continuo a medida que avanza el caso. Aedan Bennett, representante de TIRA, cerró el evento declarando: “Tuvimos solo dos horas de anticipación para este evento, pero logramos la liberación de Juan Carlos. Esta es una victoria para el pueblo. ¡Siempre lucharemos contra los ataques racistas y violentos de Trump hacia los inmigrantes y las personas de todo el mundo!”

