Santa Ana se moviliza por el Día Internacional de la Mujer

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Santa Ana, CA — El sábado 7 de marzo, cerca de 50 miembros de la comunidad se congregaron en el parque El Salvador para el Día Internacional de la Mujer. A pesar de las intensas ráfagas de los vientos de Santa Ana, los participantes mantuvieron el ánimo en alto. Condenaron los numerosos ataques perpetrados contra las mujeres y las personas LGBTQ por parte de la administración Trump.

Rain Mendoza, del comité de inmigración de CSO OC, inició los discursos y habló sobre el impacto del terror de ICE, dijo: “Un ejemplo de esto son las muchas mujeres que han sufrido abortos espontáneos en los centros de detención; mujeres que fueron agredidas sexualmente por personas que se hicieron pasar por agentes de ICE, así como la violación de una detenida nicaragüense en el Centro de Procesamiento de ICE en el sur de Luisiana”.

Rachel Pozos, cofundadora de AlianzaTransLatinx, habló sobre su experiencia viviendo en el Condado de Orange como mujer trans e inmigrante durante los últimos 21 años. “No siempre he sido vista por la sociedad con los ojos de dignidad que merezco. Pero, aun así, me levanto cada día con la fuerza que me da mi identidad.” Pozos añadió: “Ser inmigrante me ha enseñado a valorar las raíces, a abrazar la cultura que traigo conmigo y recordar que somos muchas de las que cruzamos fronteras buscando un futuro mejor. Un futuro que también incluye la libertad para ser quien somos sin miedo ni vergüenza.”

La escritora local Anatalia Valdez presentó poesía oral centrada en las conexiones ancestrales y la justicia social. En los árboles que rodeaban a la multitud en el parque colgaban carteles que rendían homenaje a varias mujeres, entre ellas Emma Tenayuca, Renee Good y Dolores Huerta.

Guadalupe Barragan, residente y organizadora del parque de casas móviles Coach Royal, animó a la multitud con un discurso apasionado. “Vivo en un complejo de casas móviles y estamos teniendo un muy mal rato. Los managers y los dueños del parque acosan a los residentes; les quitan las casas. Inclusive hubo una muerte. Una persona terminó quitándose la vida. ¡Necesitamos levantarnos a favor de nuestros derechos!” Barragan denunció a los propietarios del parque, declarando: “¡La corporación Kingsley son unos asesinos, son unos ladrones, y no lo vamos a permitir!”

Mientras continuaban los discursos, los usuarios del parque comenzaron a congregarse en el evento para escuchar. De fondo, los niños realizaban actividades artísticas en el puesto de cuidado infantil de CSO OC.

Durante el programa se destacó a las mujeres que luchan por la justicia para sus seres queridos, asesinados por la policía. Se leo una declaración de Erika Armenta, esposa de Noe Rodríguez, quien fue asesinado por la Policía de Santa Ana en diciembre de 2024. Ella y sus hijas han estado liderando la lucha por la justicia y para exigir rendición de cuentas a los agentes responsables.

Pearl Arzola, hermana de Albert Arzola—asesinado por la Policía de Anaheim en diciembre de 2025—habló sobre lo que implica ser madre soltera de tres hijos mientras lucha por la justicia. “Hay días en que el peso se siente pesado, en que duermes poco y en que te preguntas si estás haciendo lo suficiente. Pero las mujeres siguen adelante. Las madres siguen adelante. Avanzamos. No por nosotras mismas, sino por nuestros hijos y por las generaciones que vienen después de nosotras.”

Un set de DJ a cargo de Tan Tan Club sonaba de fondo durante un intermedio del programa, mientras los asistentes visitaban las mesas de las organizaciones dispuestas alrededor del parque. Francis Co. y los Lusitanos también ofrecieron actuaciones musicales, narrando historias sobre la vida en Santa Ana.

Hala Nakhoul, de la Red de la Comunidad Palestina en EE. UU. (USPCN), relató su llegada a los Estados Unidos siendo adolescente—una decisión tomada por su madre en un acto de desesperación—y declaró: “Pensábamos que Estados Unidos era la tierra de los libres y el hogar de los valientes; sin embargo, tras más de 40 años viviendo en este país, mi experiencia me ha enseñado que esta es la tierra de las guerras subsidiarias al servicio de nuestro ocupante: Israel.”

Diana Terreros, de la Organización Socialista Camino de la Libertad (OSCL), declaró: “En este momento vemos un feminismo que celebra el bombardeo de Irán en nombre de la liberación de las mujeres, mientras ignora que uno de los primeros bombardeos de esta guerra mató a más de 100 niñas en una escuela primaria.” Terreros concluyó: “Con el tiempo, me di cuenta—al igual que muchas mujeres antes que yo—de que las mujeres no podrán ser libres hasta que establezcamos el socialismo mediante una revolución. Me uní a la OSCL porque me tomo muy en serio hacer que esto suceda.”

La multitud cerró el evento con fuerza marchando hacia Civic Center Drive para realizar una manifestación con pancartas. Los letreros decían: «Solidaridad con las mujeres inmigrantes» y “Detengan las deportaciones: mantengan unidas a las familias”. Coreaban “¡Trump, escucha, estamos en la lucha!” mientras los automóviles que pasaban tocaban sus bocinas en señal de apoyo.

El evento fue organizado por CSO OC y contó con el respaldo de USPCN, United Domestic Workers, OSCL, Pride at the Pier, AlianzaTransLatinx, South Asian Network y otras organizaciones.

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