Santa Ana rechaza la agenda de Trump y muestra solidaridad con los inmigrantes salvadoreños.

By Rain Mendoza

Santa Ana, CA – El 12 de septiembre, la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) y miembros de la comunidad pusieron una mesa de información frente al conocido restaurante salvadoreño El Salvador Café para distribuir recursos e información cruciales en respuesta al más reciente ataque de Trump que amenaza con poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes salvadoreños.

Los miembros de CSO OC entregaron paquetes informativos primero a los trabajadores del restaurante salvadoreño y luego se dirigieron a los negocios vecinos de propietarios mexicanos y centroamericanos. Conversaron con trabajadores y miembros de la comunidad sobre el último ataque de Trump contra la comunidad inmigrante salvadoreña y sus políticas anteriores, como un paquete de gastos de $170 mil millones para la aplicación de leyes migratorias, la suspensión y revocación de visas para personas de 75 países, entre otras medidas.

CSO OC organizó este evento informativo como respuesta a la semana de acción de la red Legalización Para Todos (L4A) para detener la agenda de Trump, y en solidaridad con la marcha de la coalición Dallas Against Trump durante la Convención Republicana de Mitad de Mandato (RNC). El periodo del 9 al 13 de septiembre estuvo marcado por ataques como la fecha de vencimiento del TPS para salvadoreños el 9 de septiembre, la promesa de Trump de revocar 200,000 visas y la celebración de la RNC de mitad de mandato los días 9 y 10 de septiembre.

El día en que se suponía que vencería el TPS salvadoreño, ICE envió un anuncio declarando que una decisión sobre el estatus del TPS para los salvadoreños se tomará en el momento apropiado. Aunque técnicamente el TPS no expiró, esta situación deja en el limbo a los 170,000 salvadoreños beneficiarios de dicho programa.

CSO OC continuará realizando sus caminatas por los barrios, en los que distribuye información y recursos importantes sobre ICE y los ataques de Trump contra los inmigrantes.

Si te interesa participar en una acción o reunión de CSO OC, puedes contactarlos en [email protected] o en Instagram en CSO.OC.

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