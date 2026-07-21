Santa Ana exige justicia para Lorenzo Salgado y Joan Sebastian; ¡Manos fuera de Nadia!

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Santa Ana, CA – El miércoles por la tarde, 15 de julio, cerca de 70 manifestantes tomaron la esquina de las calles Bristol y 1st en Santa Ana con el grito de “¡Justicia para Lorenzo Salgado Araujo! ¡Justicia para Joan Sebastian Guerrero!” y “¡Manos fuera de Nadia!”. Esta protesta se llevó a cabo durante una semana de acción nacional convocada por la Red de Legalización para Todos para exigir justicia para Lorenzo Salgado Araujo, Joan Sebastian Guerrero y la activista por los derechos de los inmigrantes Nadia Topete.

“Hoy estamos aquí porque en tan solo una semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha matado a tres personas. ¡Qué vergüenza!”, declaró Diana Terreros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC).

Terreros continuó describiendo a los dos hombres conocidos que fueron asesinados por ICE, “Lorenzo fue asesinado en Houston y había vivido en los Estados Unidos por 35 años. Simplemente estaba en camino al trabajo después de recoger a su equipo cuando ICE decidió detenerlo y asesinarlo. Estaban en vehículos sin identificación y no llevaban cámaras corporales. Joan Sebastian Guerrero era un colombiano de 26 años que vivía en Maine. También fue asesinado después de que ICE comenzara una parada de tráfico. Le dispararon y lo mataron mientras su pareja y su hija de tres años miraban”.

Luego se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de ICE.

“Estamos aquí para exigir el fin de los asesinatos de ICE, el fin de las deportaciones, que ICE se vaya de nuestros barrios y la legalización para todos”, exclamó Terreros al cerrar.

“¡Sin justicia no hay paz!” y “¡Fuera ICE de Santa Ana!”, coreaban los manifestantes.

Luis Morales Pedraza Babylon, del comité de inmigración de CSO OC, declaró, “El intento de silenciar a Nadia no es solo un ataque contra ella; es una táctica calculada para mantenernos a todos en la ignorancia. Los mismos sistemas que temen la voz de Nadia son los mismos que tomaron las vidas de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero. Estas no son tragedias aisladas. Son el resultado de un sistema que trata a nuestras familias como desechables”.

Babylon habló sobre la represión que enfrenta Nadia Topete, activista por los derechos de los inmigrantes de Centro CSO en Los Ángeles. El FBI la ha citado en dos ocasiones para comparecer ante un gran jurado, y en ambas ocasiones ella ha resistido.

Rachel, de AlianzaTransLatinx, tomó la palabra, “Hoy alzamos la voz por las víctimas y por aquellos que aún permanecen detenidos por ICE. Nuestra humanidad no termina cuando cruzamos una frontera. ¡Exigimos transparencia y una investigación cuando una persona muere en detención o a manos de ICE!”.

“Se me rompe el corazón y me lleno de rabia cada vez que otra familia, otra vida, es destruida por la crueldad inimaginable de ICE. ¡Debemos honrar a Lorenzo, a Joan y a cada vida arrebatada por ICE presentándonos en esta lucha y ganando!”, declaró Jenna Pérez, miembro del comité de inmigración de CSO OC.

Pérez continuó, “También luchamos junto a nuestros vecinos inmigrantes de la comunidad local, aquí mismo en Santa Ana. Los residentes y las familias del parque de casas móviles Coach Royal han sufrido abusos, acoso, y los residentes inmigrantes han sido amenazados con llamar a ICE. Incluso la empresa Kingsley Corporation les ha robado ilegalmente sus hogares. ¡Únanse con nosotros para luchar junto con los residentes de Coach Royal y decir fuera Kingsley!”.

A continuación, los manifestantes marcharon alrededor de la gran intersección de cuatro vías portando pancartas que decían, “ICE asesino, fuera de nuestras calles”, “Alto a las deportaciones” y “Justicia para los asesinados por ICE”.

Rain Mendoza, de la Organización Socialista Camino de la Libertad, tomó el micrófono y declaró, “Lorenzo Salgado y Joan Sebastian son la décima y la undécima persona asesinada durante una operación relacionada con ICE bajo el gobierno de Trump. La violencia inhumana ejercida contra los inmigrantes no es nada nuevo, ya que los esfuerzos de deportación han sido históricamente fatales”.

Mendoza continuó, “Durante las deportaciones masivas de la Gran Depresión y la Operación Espalda Mojada, inmigrantes y chicanos fueron deportados y también murieron en centros de detención o durante operaciones de inmigración. Por eso soy un comunista que lucha por la revolución socialista y por derrocar a la clase dominante. Solo una revolución socialista que ponga fin a la clase dominante que nos pisa el cuello y permite que policías asesinos y agentes de ICE nos disparen puede traer un cambio”.

“¡Justicia para Lorenzo Araujo! ¡Justicia para Joan Sebastian Guerrero!”, corearon los manifestantes mientras ocupaban ambos extremos de la esquina y más autos tocaban sus bocinas en apoyo.

La acción fue organizada por la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange en respuesta a un llamado a la acción de la Red Legalización Para Todos. Si desea ponerse en contacto con CSO OC, puede hacerlo a través de Instagram en CSO.OC o por correo electrónico en [email protected].

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