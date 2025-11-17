Santa Ana exige justicia en el Día de Los Muertos

By staff

Santa Ana, CA – El 1 de noviembre, la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) respondió al llamado a la acción de la Red de Legalización para Todos y participó activamente en un gran evento del Día de los Muertos en el centro de Santa Ana. Cientos de Chicanos se reunieron para honrar a sus ancestros y construir grandes altares a lo largo de la Calle 4, y CSO OC los acompañó para exigir la legalización de todos los indocumentados, el cese de las deportaciones, la expulsión del ICE de los tribunales, el control comunitario de la policía y el encarcelamiento de los policías asesinos.

Santa Ana, ciudad mayoría Chicana, ha sufrido durante meses el terror de las redadas y arrestos del ICE. En mayo, agentes enmascarados comenzaron a llegar en camionetas sin marcas para detener a los inmigrantes que acudían a sus audiencias judiciales obligatorias. En el evento del Día de los Muertos, el Comité de Inmigración de CSO recolectó firmas para su campaña “Alto a los Arrestos de ICE en los Tribunales”, que exige que los jueces del Tribunal de Inmigración de Santa Ana trasladen todas las audiencias de inmigración a formato virtual para proteger a las personas de la detención por parte del ICE.

A pesar de los ataques de la administración Trump desde mayo, incluyendo la ocupación por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional y redadas a plena luz del día de ICE en calles y centros de trabajo, muchos Chicanos decidieron asistir al Día de los Muertos. Fueron recibidos con carteles diseñados por CSO OC que honraban a cada una de las 25 personas fallecidas bajo custodia de ICE durante la administración Trump, con el lema: “¡Honremos a nuestros mártires! ¡Luchemos por los vivos!”. Este es uno de los años con mayor número de muertes bajo custodia desde principios de la década de 2000, pero los Santaneros se muestran cada vez más desafiantes ante los ataques racistas de Trump.

El Comité de Responsabilidad Policial (PAC) de CSO OC publicó volantes con imágenes de víctimas recientes de asesinatos policiales en Santa Ana y Fullerton. Cada uno de estos asesinatos pone de manifiesto un patrón de violencia contra los Chicanos y los pueblos oprimidos que se está intensificando bajo la administración de Trump. En abril, Trump firmó una orden ejecutiva para “desatar a la policía”, que busca militarizar aún más a las fuerzas del orden y hacerlas aún más impunes. CSO destacó la importancia del control comunitario de la policía para luchar contra el terror policial racista.

CSO OC también construyó un altar junto a la mueblería Casa Linda para honrar la memoria de Noe Rodríguez, quien fue asesinado en ese lugar el 1 de diciembre de 2024 por los oficiales de la policía de Santa Ana (SAPD), Luis Casillas e Isaac Ibarra. PAC distribuyó volantes por toda la ciudad para contar su historia y exigir el despido de los policías asesinos Casillas e Ibarra. También distribuyeron volantes y presentaron una petición para honrar la memoria de Imanol González, un Santanero joven de 19 años, asesinado por el oficial de la policía de Los Ángeles (LAPD) Carlos Coronel, quien se encontraba fuera de servicio. CSO exige que Coronel sea procesado con todo el rigor de la ley.

Si desea colaborar con CSO OC, puede contactarlos a través de Instagram en CSO.OC o llamando a su línea directa al 714-367-6350. También puede apoyar sus peticiones en tinyurl.com/NoICECourts, tinyurl.com/Justice-for-Noe y tinyurl.com/Justice-for-Imanol.

