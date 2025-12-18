Santa Ana demuestra resiliencia en el Día de la Virgen de Guadalupe

By staff

Santa Ana, CA – En la fría noche del 11 de diciembre, 100 miembros de la comunidad se reunieron para orar y rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe, su santa patrona. Oraron bajo cientos de flores y luces brillantes instaladas por Luis Cantabrana. Él es un residente de Santa Ana que lleva 27 años transformando su casa en un hermoso altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Este año, a pesar de las redadas casi semanales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Santa Ana, la tradición se celebró ampliamente.

“Esta tradición lleva muchos años, ¡y ICE no me detendrá! Incluso hay más gente aquí que en años anteriores; seguiré haciendo esto”, dijo Luis Cantabrana.

Santa Ana se ha visto gravemente afectada, con agentes de ICE secuestrando personas en paradas de autobús, lavaderos de autos, tiendas Home Depot, el tribunal de inmigración de Santa Ana, la oficina local de ICE y en las calles a plena luz del día.

Miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) instalaron un puesto informativo en este evento, distribuyendo información sobre los derechos de los inmigrantes y una lista de recursos gratuitos o de bajo costo para la comunidad. Respondieron así a un llamado a la acción de la Red de Legalización para Todos (L4A), que instó a la movilización en el Día de la Virgen de Guadalupe, considerada “protectora y fuente de fortaleza para muchos inmigrantes, ya sea que estén cruzando la frontera o enfrentando discriminación y explotación en sus nuevos hogares en Estados Unidos”.

Los fieles recibieron con agrado estos recursos, a pesar de ser el primer año que contaban con la presencia de una organización política. CSO OC repartió cientos de folletos, incluyendo volantes para la recolección de firmas de su campaña en curso para detener los arrestos de ICE en el Tribunal de Inmigración de Santa Ana.

“¡Era importante para que las personas desinformadas pudieran informarse! La gente necesita saber dónde buscar ayuda en caso de redadas de inmigración”, respondió Cantabrana cuando se le preguntó cómo se sentía al tener a una organización política hablando con la gente sobre los ataques de ICE en este evento sagrado.

El evento se prolongó hasta las 2 de la madrugada, con oraciones, música de mariachi, danzas y una procesión. La asistencia de público no dejó de aumentar a medida que avanzaba la noche.

“¡Hacer esto bajo el gobierno de Trump no me importó! Nos olvidamos de todo eso cuando estamos juntos celebrando. Tengo fe. Espero que el sufrimiento de todas las personas afectadas por las redadas de ICE termine pronto”, dijo Cantabrana.

#SantaAnaCA #CA #ImmigrantRights #CSOOC