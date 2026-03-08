Santa Ana celebra nuevo mural de Noe Rodríguez

By David Pulido

Santa Ana, CA – Un gran mural que representa a Noe Rodríguez se encuentra ahora en el centro de Santa Ana. A unos 200 pies de distancia, Rodríguez fue asesinado por los agentes de policía de Santa Ana Luis Casillas e Isaac Ibarra el 1 de diciembre de 2024.

El pasado domingo, 22 de febrero, más de 25 residentes, entre ellos la esposa de Noé, Erika Armenta, y sus hijas, celebraron la vida de Noé. Junto con muchos otros familiares afectados, exigieron justicia por su muerte. Todos los oradores utilizaron el español, el idioma principal de Noé y muchos residentes de Santa Ana.

Abraham Quintana, de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), dijo, “Hoy nos reunimos aquí para conmemorar la vida de Noé en un mural que nos muestra a nosotros y al mundo quién era realmente, y no la imagen que nuestros enemigos han intentado pintar. Este mural ha sido posible gracias a meses de organización y presión popular, y especialmente Erika, quien ha luchado incansablemente por la justicia para Noé Rodríguez. Este mural es importante no solo como una victoria, sino como una señal de que nos encontramos en una nueva etapa de esta lucha.”

La siguiente en hablar fue Erika Armenta, esposa de Noé Rodríguez y miembro de CSO OC. Ella dijo, “Cada paso que damos, por pequeño que parezca, es un gran paso hacia un gran cambio para nuestra ciudad. Representamos a aquellos que no tienen voz ni voto, y a quienes la policía trata como criminales, ¡incluidos nosotros! Ha sido una lucha muy difícil porque nos tratan como si estuviéramos en contra de la seguridad pública.”

Armenta se refería a los ataques de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana (SAPOA), que ha difamado a CSO tachándola de “anti-seguridad pública” y difundiendo mentiras sobre sus miembros. La SAPOA gasta cientos de miles de dólares en apoyar a políticos como la alcaldesa Valerie Amezcua y los concejales Phil Bacerra y David Penaloza, y decenas de miles en apoyar a candidatos para desbancar a políticos progresistas del ayuntamiento. Armenta afirmó, “Han tratado de hacer imposible nuestra lucha, ¡pero nuestra fuerza para seguir adelante es más grande!”

Armenta concluyó diciendo, “Nuestra unidad como CSO ha creado una familia. Me siento muy feliz por mis hijas. Les pregunto, ‘¿Qué es CSO?'. Y ellas me contestan a mí que para ellas, es una familia. Porque, como una familia, nos apoyamos y nos ayudamos. ¡Y en este caso no importa que no llevamos la misma sangre, porque estamos en la misma lucha!”

Armenta también habló en nombre de la familia de Imanol González. Era un chicano de 19 años de Santa Ana que fue atropellado y asesinado por el sargento Carlos Coronel, agente de policía de Los Ángeles fuera de servicio y en estado de ebriedad, el 1 de febrero de 2025. Coronel huyó del lugar sin llamar a los servicios médicos ni alertar a la policía. La familia de Imanol, incluyendo su madre, Ariana Salvador, asistió a la inauguración del mural. CSO exige que el sargento Carlos Coronel sea procesado con todo el peso de la ley. Puede firmar una petición para apoyar estas demandas aquí.

La familia de Albert Arzola también acudió a mostrar su apoyo. Albert Arzola era un chicano de 19 años que fue asesinado por la policía de Anaheim el 6 de diciembre de 2025. Los agentes identificaron a Arzola, salieron de un auto sin identificación y lo persiguieron hasta el porche de su casa. Uno de los agentes disparó a Arzola por la espalda y lo mató, y la policía detuvo a su familia, incluyendo niños pequeños, durante horas mientras registraban su casa.

La madre de Albert Arzola, Rosie Camacho, dijo: “Estoy aquí para apoyar a todos los que también han sufrido la violencia policial. ¡No estamos solos! ¡Queremos justicia! ¡Y vamos a tener justicia!” Camacho continuó diciendo: “Quienes nos han hecho daño no deberían seguir trabajando para la ley, porque ya le quitaron la vida a mi hijo: Albert Arzola. ¡No nos vamos a callar!” La familia Arzola exige que se hagan públicas todas las imágenes de las cámaras corporales del incidente, el informe de la autopsia y los nombres de los agentes.

El mural de Noé Rodríguez fue terminado por los artistas José Ortiz y Esteban Ginez, quien estuvo presente en la inauguración. CSO entregó a Ginez un certificado de reconocimiento por su trabajo. El concejal de Santa Ana, Jonathan Hernández, ayudó a contratar a los artistas y a conseguir la ubicación del mural. En 2021, el primo de Hernández, Brandon López, fue perseguido por la policía de Anaheim y asesinado en Santa Ana. Hernández es blanco frecuente de Valerie Amezcua, Phil Bacerra y David Penaloza.

CSO cerró el evento con la música de Banda Cuisillos de Arturo Macías, la música favorita de Noé, mientras Erika Armenta servía el pozole que había preparado para los asistentes. El mural simboliza la dignidad de Noé Rodríguez y otras víctimas de la violencia policial. Se niega a permitir que la ciudad olvide lo que le sucedió hace más de un año a un chicano de 31 años, de clase trabajadora, un padre y esposo que luchaba por sobrevivir como muchos lo hacen en el suroeste.

El mural se encuentra a menos de una milla de donde otros chicanos fueron asesinados recientemente por la policía: Víctor López en 2026 y Miguel Chávez en 2022. Pero menos conocido es el linchamiento racista de Francisco Torres en 1892, a solo cinco minutos de distancia. El largo legado de violencia racista contra los chicanos refleja el otro significado del mural de Noé – la lucha por la liberación chicana continúa. Pero, como dijo Erika Armenta, “nuestra fuerza para seguir adelante es más grande”.

#SantaAnaCA #CA #InJusticeSystem #CSOOC