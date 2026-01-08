San Petersburgo exige un fin al 278(g)

By staff

San Petersburgo, FL – En diciembre 23, organizadores y líderes espirituales llevaron a cabo una conferencia de prensa en frente del Departamento de Policía de San Petersburgo para exigir que el alcalde Kenneth Welch y el jefe de la policía Anthony Holloway terminen el acuerdo 287(g) de la ciudad.

Los asistentes llevaban carteles que decían “Jefe Holloway: ¡No sea un cobarde! ¡Termine la cooperación de SPPD con ICE!” y “¡Cómplices contra familias inmigrantes!” con imágenes de Kristi Noem, Donald Trump, el alcalde Welch, y el jefe Holloway. Muchos transeúntes y conductores gritaron y pitaron en apoyo.

El acuerdo 287(g) permite a los cuerpos policiales llevar a cabo las funciones de agentes de ICE. Actualmente, Florida lidera el país en el número de agencias estatales y locales que han firmado el acuerdo 287(g).

El gobernador DeSantis ha amenazado a quitar de cargo a los oficiales locales que no firmen el acuerdo 287(g). El artículo IV, sección 7(a) de la Constitución estatal afirma que el gobernador puede suspender a cualquier oficial estatal sobre los siguientes fundamentos: actos ilícitos, negligencia, incumplimiento del deber, ebriedad, incompetencia, inhabilidad permanente de realizar deberes oficiales, o perpetración de un delito. Algunas ciudades, como Key West y Fort Myers, inicialmente votaron en contra de firmar el acuerdo 287(g) pero eventualmente firmaron debido a amenazas de destitución por parte de DeSantis. South Miami votó en contra de firmar el 287(g) y presentó una demanda en marzo.

Los oradores enfatizaron que este acuerdo es opcional.

Angel Murchison, de los Socialistas Democráticos de América en Tampa, dijo que esto es perfilamiento racial de manual y llamó la atención a los ataques racistas de Trump a los inmigrantes a través de los acuerdos 287(g), “287(g) permite el perfilamiento racial como un arma legal de nuestra policía local. Es una licencia para abusar a los más vulnerables entre nosotros.”

Yunqing Zheng del Comité de los Derechos de los Inmigrantes de Tampa, habló sobre la desaprobación nacional y local del 287(g) y lo que eso significa para las elecciones del alcalde de 2026. “La firma de este acuerdo significa que a los oficiales locales no les importa lo suficiente proteger a sus comunidades inmigrantes por el resto de sus términos electorales.”

Los organizadores exigieron que el alcalde Welch sirva a sus constituyentes inmigrantes y tome una posición contra DeSantis, ICE, y Trump acabando con el acuerdo 287(g) de San Petersburgo.

La conferencia de prensa terminó con personas cantando “¡Alcalde Welch eres un traidor! ¡Este es tu último término como alcalde!”

La conferencia de prensa fue organizada por la Red de Solidaridad Inmigrante de la Bahía de Tampa, una coalición de derechos de los inmigrantes consistiendo en el Comité de Derechos de los Inmigrantes de Tampa, el Partido por el Socialismo y la Liberación de la Bahía de Tampa, los Socialistas Democráticos de América en Pinellas, y los Socialistas Democráticos de América en Tampa.

