San José marcha por los derechos de los inmigrantes, contra las deportaciones

Por Sebastian Salinas

San José, CA – El domingo 9 de febrero, el Comité de Inmigración de Silicon Valley, junto con más de 200 miembros de la comunidad, realizó una protesta y una marcha en contra de la agenda del presidente Trump y el reciente aumento de actividad de ICE en Eastside San José.

La acción – realizada en Eastside San José (ESSJ), lo cual es una comunidad compuesta por chicanos y latinos – fue parte de la Semana de Acción de la Red de Legalización Para Todos.

La protesta empezó con consignas dirigidas hacia ICE y Trump, seguidas por un breve programa de oradores.

Uriel Magadaleno del Comité de Inmigracion de Silicon Valley habló sobre la presencia de ICE en Eastside, comentó, “Es a través de la lucha del pueblo y el movimiento popular que resistiremos a Trump y las instituciones racistas que él intentará usar y atacarnos. Necesitamos formar comités de defensa en nuestros vecindarios.”

“Necesitamos proteger a nuestra comunidad inmigrante de ICE,” continuó Magdaleno. Comentó a continuación acerca de la actividad de ICE en ESSJ, llamando a un boicot contra la tienda Target en la esquina de Story y King para “exigir que dejen de colaborar con ICE, permitiendo que se estacionen en su estacionamiento.”

Ese sitio de Target ha sido el punto focal de recientes marchas en ESSJ, ya que ha permitido que ICE lleve a cabo operaciones detrás de la tienda y en su estacionamiento.

Cesar Ruiz de Agenda Humana habló sobre la importancia de organizar a los jóvenes y cómo tenía orgullo de ver “estudiantes de preparatoria realizar paros estudiantiles para los derechos de los inmigrantes” en las últimas semanas. También contó cómo estuvo involucrado en las Mega Marchas del Primero de Mayo de 2006. Ruiz continuó enfatizando la importancia del Primero de Mayo y la lucha por los inmigrantes y los trabajadores, diciendo, “Estamos aquí por el largo plazo, estamos aquí para luchar, estamos aquí para ganar.”

Las Mega Marchas de May Day de 2006, también conocidas como, “Un día sin inmigrantes,” fueron en respuesta a un proyecto de ley propuesto en el Congreso, HR 4437. Este proyecto, también conocido como el Acto de Protección de la Frontera, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal de 2005, habría convertido en felones a cualquier persona indocumentada y a quienes les brindaran ayuda

Veronica Ibanez de Papeles Para Todos habló sobre por qué es tan importante organizar por los derechos de los inmigrantes, y sobre todo de los indocumentados, explicó, “Yo he vivido aquí por 25 años, y no he podido regresar a mi país de origen, mis padres ya fallecieron y no pude estar allí.” Ibanez continuó, “Eso es por qué sigo luchando por los derechos de los inmigrantes, porque tenemos el derecho de visitar nuestro país de origen y regresar a casa.”

Los manifestantes marcharon de la Plaza de Herencia Mexicana, un monumento en Eastside San José, hasta la esquina de Story y King, un sitio conocido por ser el punto de partida de las Mega Marchas del Primero de Mayo de 2006. Durante la marcha, manifestantes corearon, “Abajo, abajo la deportación, arriba, arriba la inmigración” y “¡San José, escucha, estamos en la lucha!”

Al alcanzar la esquina de Story and King, la marcha continuó hacia el Target dentro de la plaza en la intersección. Mientras los manifestantes pasaban por delante, gritaron, “¡Target, escucha, estamos en la lucha!”

Después de concluir las consignas contra Target, los participantes se reunieron en la esquina de Story y King y continuaron con la manifestación.

Magadeleno concluyó la acción diciendo a la gente presente que ahora es más importante que nunca organizarse y que debemos construir un frente unido en contra de Trump.

