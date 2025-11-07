Residentes de Portland se movilizan a la instalación de ICE por el cuarto fin de semana consecutivo

By staff

Portland, OR – A pesar de una tormenta de lluvia, cientos de residentes de Portland se movilizaron, el sábado 25 de octubre, hacia las Instalaciones de ICE en Portland para protestar en contra del despliegue de la Guardia Nacional y el aumento de los ataques de ICE, y para exigir a la ciudad que revoque el permiso de uso de suelo de la Instalación de ICE. Un manifestante fue arrestado durante el evento.

En menos de un mes, la ciudad puede iniciar el proceso de revocación del permiso para la instalación de ICE.

“No es [el concejo municipal de Portland] el que otorga su permiso para operar la instalación de ICE, sino el nuestro. Por lo tanto, nuestra es la decisión de poner fin a los comportamientos permisivos hacia grupos corruptos [como ICE] que buscan únicamente romper nuestros lazos comunes,” declaró Jason Ohmann, un manifestante y miembro del equipo de seguridad en la protesta, añadiendo, “Es importante protestar contra ICE para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad – no les estamos pidiendo que atiendan nuestros deseos y se retiren. Les estamos demostrando que eventualmente podemos dejarles no otra opción más que hacerlo.”

Envalentonados por la promesa del despliegue de la Guardia Nacional, los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que custodian las Instalaciones de ICE han aumentado la agresión hacia los manifestantes con el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y gas pimienta. Un manifestante fue arrestado y detenido, mientras que otros manifestantes fueron disparados indiscriminadamente con balas de goma.

Una manifestante, Catie Donovan, expresó: “Los agentes de ICE han violado las reglas de detención al mantener a las personas 12 horas y durante la noche. Esto sigue demostrando que no les importa la seguridad o protección de los seres humanos que están sacando de las calles,” diciendo que los agentes de ICE “son innecesariamente agresivos. Disparando balas de goma indiscriminadamente hacia la multitud desde la seguridad de su techo.”

Actualmente, la Guardia Nacional tiene prohibido entrar a Portland hasta las 5 p.m. del jueves 30 de octubre. Si los tribunales permiten este despliegue, la situación se escalará. La única opción que les queda a los funcionarios de la ciudad es atender las voces de los residentes de Portland y revocar el permiso de uso de suelo de la instalación de ICE.

