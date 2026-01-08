¡Protesta el asesinato cometido por ICE en Minneapolis! ICE asesinó a una mujer que observaba una redada en MN: ¡Exigimos justicia!

By staff

Noticiero ¡Lucha y Resiste! está circulando la siguiente declaración de la Red de Legalización para Todos.

¡La Red de Legalización para Todos (L4A) está indignada por este acto de terror y asesinato en Minneapolis!

El miércoles, 7 de enero, ICE disparó y mató a una mujer de 37 años que observaba una redada de ICE en la calle 34 y Portland. Un video grabado en la escena muestra al menos a tres agentes de ICE rodeando el vehículo de la víctima, seguido de disparos. Ella murió en la escena.

Esto es una escalada de represión en el área de Minneapolis-St. Paul mientras ICE continúa con sus redadas. La Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, viajó a MSP el 6 de enero, llevando una presencia masiva. Y hoy, 7 de enero, el Comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino estuvo presente en las Ciudades Gemelas. ICE y la ocupación en MSP le están mostrando al país que no retrocederán en 2026. ICE también anunció que enviaría 2000 agentes adicionales a Minnesota.

Si ellos no retroceden, ¡nosotros tampoco debemos hacerlo! Debemos luchar mientras el gobierno de Trump intensifica sus ataques contra los indocumentados y el movimiento por los derechos de los inmigrantes. Como la Red de Legalización para Todos, seguiremos movilizándonos y protestando, y hacemos un llamado a todas las ciudades afiliadas para que organicen una acción AHORA mismo, condenando este asesinato y los ataques contra nuestros barrios.

Nuestras organizaciones miembros y aliados se están movilizando en todo el país del 7 al 11 de enero. Únete a nosotros o contáctanos para organizar una protesta en tu propia ciudad. Unámonos para decir:

¡Justicia para la mujer asesinada por ICE!

¡Fuera ICE de nuestras ciudades!

¡Alto a las deportaciones!

#ImmigrantRights #L4A #KillerICE #ICE