By Jim Byrne

El 31 de mayo, la primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia terminó entre acusaciones de intervención de EE.UU. Porque ningún candidato obtuvo el 50% de la votación, el proceso va a pasar a una segunda vuelta el 21 de junio entre el senador izquierdista Iván Cepeda y el abogado de la derecha extrema Abelardo de la Espriella.

Unas conjeturas sobre la injerencia y interferencia de los EE.UU. y la derecha colombiana surgieron inmediatamente. El senador conservador de Ohio Bernie Moreno, defensor de Turning Point USA, afirmó que EE.UU. quizá no reconociera las elecciones colombianas. Moreno, nacido en Colombia, cree que la condena del ex-presidente Alvaro Uribe, ligado al narcotráfico, es una represión política y él apoya la posibilidad de sanciones y otras medidas contra Colombia.

Moreno fue uno de los 88 oficiales de EE.UU. en Colombia durante la elección, lo que levantó sospechas de intimidación de los votantes.

Las movilizaciones populares a favor de Cepeda ocurrieron el 1 de junio, con muchos jóvenes manifestando junto a organizaciones comunitarias.

En 2019 y 2021, los movimientos sociales de Colombia mostraron su frustración con el gobierno de derecha en el poder. Dos huelgas nacionales históricas dieron lugar a movilizaciones masivas, especialmente en los centros urbanos, que unieron a una nueva generación de jóvenes colombianos con organizaciones de larga duración. El régimen pro-EE.UU. de Iván Duque respondió con represión por parte de la policía y las fuerzas armadas que resultó en cientos de víctimas. En particular, la policía disparó balas de goma a los ojos de los protestantes. Hubo más de 100 reportes de manifestantes con lesiones oculares.

Tras el sabotaje intencional por parte del gobierno de los Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC, las huelgas nacionales resultaron en un cambio masivo en lo que las fuerzas populares están dispuestos a arriesgar para comenzar a transformar el país. Muchas de las fuerzas populares involucradas avanzaron, a través de la coalición Pacto Histórico, al candidato presidencial Gustavo Petro en 2022. Petro y la afrocolombiana Francia Marquez ganaron la elección.

En la lista del Pacto Histórico de este año hay Iván Cepeda, un senador desde hace mucho tiempo, y Aida Quilcue, una líder de una organización indigena. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, obtuvo el 40.9% y el candidato de derecha extrema, Abelardo de la Espriella, obtuvo el 43%. Esto reduce el campo de candidatos a Cepeda, un izquierdista, y de la Espriella, el candidato proisraelí, respaldado por EE.UU.

De ser elegido, la plataforma de Cepeda incluye una continuación de los objetivos del gobierno de Petro, con foco mayor en la reforma agraria y otros temas. Cepeda también fue un defensor de mucho tiempo de la repatriación del revolucionario colombiano Simon Trinidad. Trinidad, un ex-líder de FARC, está cumpliendo su 22do año como prisionero del imperio EE.UU. después de que cuatro juicios falsos por fin lograron una condena.

#International #Colombia #Elections