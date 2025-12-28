Organizadora de derechos de inmigrantes, Jeanette Vizguerra, es liberada bajo fianza después de 9 meses detenida por ICE

By staff

Aurora, CO – En la mañana del 22 de diciembre, Jeanette Vizguerra, una activista de derechos de los inmigrantes detenida por ICE en marzo de este año fue liberada bajo fianza del centro de detención de ICE, administrado por la empresa GEO, en Aurora.

En la tarde del 21 de diciembre, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos anunció que Vizguerra por fin había logrado su liberación con una fianza de $5,000 dólares, después de nueve meses de detención.

Vizguerra fue secuestrada por ICE en su lugar de trabajo el 17 de marzo sin aviso. Durante su encarcelamiento en el centro de detención de GEO, ella enfrentó amenazas constantes de deportación sin una orden válida.

Vizguerra, conocida como organizadora comunitaria local, pero también reconocida a nivel nacional por su trabajo como defensora de los derechos de los inmigrantes y santuario, fue destacadamente nombrada en la revista Time como una de las “100 personas más influyentes” en 2017. Ella es una figura constante en las protestas y eventos locales.

En los últimos nueve meses, las comunidades de Denver y Aurora organizaron vigilias semanales cada lunes por la noche afuera del centro de detención de GEO. Al menos una docena de protestas se organizaron en ambas ciudades contra la detención de Vizguerra y otros miembros de la comunidad, en las cuales varios de sus familiares hablaron. Organizaciones como Aurora Unidos CSO, el Colectivo Shoes Off, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado y la ACLU apoyaron consistentemente y brindaron actualizaciones sobre la lucha legal de Vizguerra y las condiciones horrendas dentro del centro de detención de GEO en Aurora.

En la tarde después de la liberación de Vizguerra, miembros de la comunidad y organizaciones se reunieron afuera del edificio de los tribunales Alfred A. Arraj en Denver para celebrar la victoria.

#AuroraCO #CO #ImmigrantRights #DerechosDeLosInmigrantes #AUCSO