Médicos y la comunidad chicana protestan exigiendo que ICE salga de los hospitales

Los Angeles, CA – A principios de octubre, los informantes en White Memorial, un hospital adventista de Boyle Heights, filtraron información invaluable. Los informantes afirmaron que los agentes de ICE estaban llevando a los detenidos de una instalación inadecuada de ICE llamada “B-18” ubicada dentro del Metropolitan Detention Center en el centro de Los Ángeles, al hospital del barrio Chicano.

Dentro de los confines de White Memorial, en el departamento de emergencias, los agentes aterrorizaban a los pacientes detenidos, con el permiso de los directores generales y directores del hospital. Entre los delitos cometidos por agentes de ICE se encontraban violaciones de la confidencialidad del paciente y la ley HIPAA, negando a los detenidos la capacidad de tomar sus propias decisiones de atención médica, e interferencia de agentes de ICE cuando el personal del hospital intentaba conectar a los detenidos con sus familias.

Organizaciones como Centro CSO y la Boyle Heights Immigration Rights Network, que incluye Proyecto Pastoral, Union del Barrio y la Organización Socialista Camino de la Libertad, se unieron a una red recién formada de trabajadores de la salud – El People’s Care Collective. El People’s Care Collective convocó a una protesta en los hospitales que colaboran con ICE, denunciando las “múltiples injusticias de salud cometidas por ICE y las fuerzas del orden público contra los pacientes detenidos en el Metropolitan Detention Center, la Men’s Central Jail y múltiples hospitales”.

CSO se unió a su campaña para expulsar a ICE de White Memorial. Una petición reciente pide que ICE cumpla la ley HIPAA y que no se sancione al personal hospitalario si pide a ICE que salga de las salas de examen.

Durante la protesta, el Dr. Abhinaya Narayanan leyó una declaración escrita por los trabajadores de la salud de White Memorial diciendo, “Exigimos que White Memorial establezca protecciones adicionales para la privacidad de los pacientes, permita que los médicos y pacientes tengan contacto libre y no controlado con las familias de los pacientes, y que los proveedores médicos y trabajadores sociales puedan ayudar a los pacientes y sus familias con conexión a apoyo y representación legal”.

Gabriel Quiroz Jr, miembro del Centro CSO y la Organización Socialista Camino de la Libertad, dijo, “Nací en White Memorial. El temor a principios de la década de 1990 era que los recién nacidos fueran secuestrados. Hoy, el temor es que White Memorial no haga nada para impedir que la migra [ICE] entre o proteja a nuestra Raza de ellos”.

La protesta tuvo lugar el domingo 14 de diciembre. Comenzó fuera del Museo Japonés en el centro de Los Ángeles, donde más de 100 asistentes marcharon a las instalaciones B-18, la Men’s Central Jail, y luego continuaron en la Avenida César E Chávez para terminar en White Memorial.

CSO hará campaña para expulsar a ICE de White Memorial y continuará reuniéndose con la administración de Adventist Health y White Memorial para asegurarse de que rindan cuentas.

A puertas cerradas, los trabajadores de la salud le dicen a la Boyle Heights Immigrants Rights Network (BHIRN) que la administración ha dicho algunas de las siguientes cosas, “Boyle Heights se olvidará de esto”, “bueno [los detenidos] no son pacientes reales”, “siga lo que los agentes de ICE le piden”.

Jordan Peña, co-presidente del Comité de Inmigración de CSO, dijo, “Envía un mensaje poderoso cuando los trabajadores de la salud y los activistas comunitarios se unen. Demostramos que estamos unidos en esta lucha. Esta protesta fue solo el comienzo de una fuerte relación para el movimiento de cambio. Para nosotros, como CSO, enviamos un mensaje claro a los directores de White Memorial, que estamos juntos y no vamos a ninguna parte”.

Si deseas unirte a la lucha de Boyle Heights, contacta Centro CSO y firma la petición ahora.

