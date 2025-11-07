Manifestantes de DC protestan evento de diálogo de la alcaldesa para exigir ninguna cooperación con ICE

By Kristen Bonner

Washington, D.C. – En la noche del jueves, 17 de octubre, un grupo de activistas interrumpió a la alcaldesa Muriel Bowser en una charla pública donde ella buscaba controlar la narrativa alrededor de su coordinación con la administración de Trump y las autoridades federales de inmigración.

Families Not Feds (Familias, No Federales), una campaña liderada por el Colectivo Familias Migrantes DC, llamó a la acción para hacer responsable a Bowser por ceder ante Trump y para detener las operaciones de secuestros por ICE. DC Against the Trump Agenda (DC Contra la Agenda Trump, DCATA), Metro DSA, y el Movimiento Sunrise DC apoyaron la acción.

El evento, organizado por el Consejo de Liderazgo del Distrito 5 y patrocinado por Amalgamated Bank, se promocionó como un “diálogo” con la alcaldesa, y buscaba abordar la respuesta de la alcaldesa a la ocupación de DC por parte de Trump y su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Después de una oración de apertura, la alcaldesa tomó el escenario y comenzó sus comentarios, que consistían en un reporte ostentoso de sus políticas en 2025. Cuando empezó a elogiar la toma militar de Trump en DC por causar índices de criminalidad históricamente bajos en la ciudad, el primer disruptor se levantó y la confrontó.

“¿Por qué dice eso, sin mencionar que más de 20 personas han sido secuestradas por ICE en las últimas 48 horas?” Mientras la policía metropolitana (MPD) y la seguridad personal de Bowser se apresuraron a agarrar al disruptor, él continuó: “¡Usted ha vendido a la comunidad negra a desarrolladores inmobiliarios por décadas y ahora está vendiendo a la comunidad inmigrante a Trump!”

Uno por uno, los protestantes infiltrados en la audiencia interrumpieron y no dejaron que Bowser escupiera más retórica intentando racionalizar su capitulación a Trump.

“¡Bowser! ¿Qué tiene que decir en su defensa? ¡Más de 20 personas han sido detenidas en los últimos dos días, y te has estado reuniendo con el racista supremacista blanco Stephen Miller, el jefe del gabinete del gobierno de Trump!” dijo otro manifestante que fue empujado fuera del salón a un patio que es parte de la biblioteca. “¡Un videojuego es mejor alcaldesa que usted!”, en alusión a Bowser del videojuego Mario Bros.

Otro disruptor se acercó al micrófono para preguntarle a Bowser por qué había mentido sobre su continua colaboración con ICE. Esto hizo que la alcaldesa entrara en un extraño estado de frustración, en el que repitió la frase “Yo no miento” 17 veces seguidas.

“¡Lo que necesitas hacer es decir realmente lo que vas a hacer, en lugar de tener una discusión!” dijo una tercera disruptora, mientras los agentes de seguridad la agarraron y empezaron a empujarla fuera del salón. “¡Eres una mentirosa!” a lo que la alcaldesa volvió a responder con “Yo no miento” otras siete veces, para un total de 24 esa noche.

Después de ser removidos del evento, los protestantes empezaron a corear afuera en la banqueta. “¡Bowser Bowser eres una traidora! ¡Este periodo es tu último como alcaldesa!” y “¡Muévete Bowser, quítate del camino!” Sus coros continuaron interrumpiendo el evento. El sonido de sus coros retumbantes podía oírse dentro del salón tan fuerte que la alcaldesa tuvo que cortar su discurso y apurar la sección de preguntas y respuestas.

Afuera, la policía usó tácticas brutales e ilegales para hacer que los protestantes dejaran de corear, incluyendo empujar a los protestantes de una banqueta pública y poniendo cinta de policía para bloquear el acceso. En un momento, arrestaron violentamente a un miembro negro de la comunidad que estaba curioso sobre la demostración y simplemente preguntó por qué estaban empujando a personas de la banqueta pública.

Incluso después de que concluyera el evento y el equipo de seguridad de Bowser la acompañó a su carro, los protestantes corearon aún más fuerte. “¡Bowser y Trump, sentados en un árbol, atacando y deportando inmigrantes en DC!”

Esta acción directa fue solo el paso más reciente en la campaña Familias, No Federales que está trayendo presión masiva sobre los hombros de Bowser y cualquier otro oficial electo que colabore con la agenda racista y reaccionaria de Trump en DC. Ya parece que la campaña de presión está dando frutos, pues el día después de que el evento de Bowser fuera interrumpido, el concejal municipal Robert White publicó una carta pública exigiendo transparencia a la alcaldesa sobre su coordinación con ICE.

La alcaldesa Bowser y la policía fueron tomados por sorpresa por la acción colectiva popular, y organizaciones como DCATA planean llevar la lucha al nivel federal ya que buscan movilizarse en colaboración con 50501 para la marcha de No Kings este fin de semana.

Sigan @dcagainsttrump en Instagram para más actualizaciones sobre la organización para luchar contra la ocupación federal de DC ordenada por Trump.

#WashingtonDC #ImmigrantRights #InJusticeSystem #DCATA