La familia de Jaden Michaca exige justicia frente al Departamento de Policía de Santa Ana

By David Pulido

Santa Ana, CA – Dieciséis personas, entre ellas familiares de Jaden Michaca, abogados del bufete Carillo Law Firm y miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), se congregaron frente al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) para exigir justicia para Jaden Michaca el martes 23 de junio. Michaca tenía solo 15 años y estaba sufriendo una crisis de salud mental cuando fue asesinado por la policía apenas nueve días antes.

Maribel Michaca, la mamá de Jaden, explicó cómo el SAPD distorsionó el incidente. Las declaraciones de la policía dieron a entender que estaban respondiendo a una llamada por un altercado familiar que terminó en un apuñalamiento. Maribel explicó que llamó al 911 para que atendieran una crisis de salud mental, y que en el pasado había llamado al 911 para que un equipo psiquiátrico calmara estas situaciones. Además, Maribel dijo que su pareja no fue apuñalada, sino que se hizo un rasguño accidentalmente al intentar quitarle un cuchillo a Jaden durante su crisis.

Pero esta vez enviaron a dos agentes de policía. Cuando la policía irrumpió en su departamento, Maribel dijo, “¡Por favor, no disparen! ¡Por favor, no disparen! ¡Mi hijo está pasando por una crisis de salud mental!”. En la conferencia de prensa, Maribel explicó, “Yo estaba parada junto a él y a ellos no les importó. Simplemente comenzaron a disparar, una bala tras otra. Ni siquiera les importó que mi propia vida estuviera en peligro”. Maribel recibió un balazo en la mano y su pulgar derecho quedó inmovilizado con una férula. Ella dijo, “Mi hijo no representaba ningún peligro para mí. Estaba más en peligro por los disparos de la policía, que podrían haberme matado a mí y a mi hijo”.

Michael Carillo, uno de los abogados que representa a la familia, dijo que estaban presentando una demanda contra el gobierno de la ciudad de Santa Ana y el SAPD, en la que acusan a los oficiales de negligencia y de no haber logrado calmar la situación. La forma en que el SAPD respondió ante Jaden Michaca fue similar a la de otros casos de muertes a manos de la policía, como los de Henry González Jr. y Noe Rodríguez, quienes también estaban sufriendo una crisis de salud mental y luego fueron criminalizados y asesinados por la policía.

Los familiares sostenían fotos grandes de Jaden, en las que se le veía acunando a su gato, abrazando a su familia frente a un pastel de cumpleaños y de pie junto a su madre. Otros sostenían pancartas de CSO OC en las que se leía, “Justicia para Jaden Michaca”, “Publicen las grabaciones de las cámaras corporales”, “Publicen el informe de la autopsia” y “Encarcelen a los policías asesinos”.

Jasmine Michaca, la tía de Jaden dijo, “Jaden siempre fue un niño muy cariñoso. Pasé la mayor parte de mi infancia junto a él. A Jaden le empezó a gustar Pokémon y cada vez que venía a casa, me mostraba su colección”.

En los últimos dos años, Jaden comenzó a sufrir trastorno bipolar. Su mamá lo sacó de la escuela pública y empezó a tomar clases en línea y a recibir ayuda. Jasmine compartió su último recuerdo de su sobrino, diciendo, “Acababa de regresar de la Universidad de California en Santa Bárbara. Pasamos el fin de semana juntos y él estaba tan emocionado de verme. Me había llamado dos semanas antes. Recuerdo que un día estábamos sentados en la sala y me contaba que no había podido terminar la preparatoria. Quería ir a la universidad y seguir una carrera como mecánico. Le dije que si alguna vez necesitaba ayuda, yo estaría ahí para apoyarlo”. Ella lloró y abrazó a la madre de Jaden.

Maribel Michaca dijo, “Lo que pido hoy es justicia para mi hijo. No merecía morir de esa manera. Era un niño cariñoso. ¡Tenía planes! ¡Tenía un futuro!”.

La multitud coreó, “¡Justicia para Jaden! ¡Justicia para Jaden! ¡Justicia para Jaden!”.

CSO OC exige el control comunitario de la policía, y luchamos junto a las familias afectadas por la policía. Si te interesa unirte a nuestro trabajo, ponte en contacto con nosotros en Instagram, Facebook, o correo electrónico a [email protected].

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