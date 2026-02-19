La Campaña de Justicia para Guillermo condena la indignante decisión y re-detención de Guillermo Reyes: ¡Alto a las deportaciones, libertad para Guillermo ahora!

Noticiero ¡Lucha y Resiste! está circulando la siguiente declaración de la Campaña de Justicia para Guillermo.

San José, CA – La Campaña de Justicia para Guillermo condena de manera inequívoca la decisión del juez de inmigración Steven M. Kirchner de ordenar la re-detención de Guillermo sin derecho a fianza. Esta decisión no solo viola el debido proceso, sino que quebranta la seguridad comunitaria que nuestros sistemas de justicia e inmigración dicen proteger. Guillermo luchó —y ganó— el derecho a que su caso fuera escuchado ante “juez neutral” mientras continuaba su proceso de rehabilitación. En cambio, fue arrestado nuevamente el Día de San Valentín. Guillermo Reyes fue violentamente detenido afuera de su hogar, procesado a través de Stockton ERO y transferido al Centro de Detención de California City—una antigua prisión que actualmente enfrenta una demanda legal en curso por condiciones abusivas de detención.

La decisión injusta del juez de inmigración expone una verdad estructural más profunda sobre el propio sistema de tribunales de inmigración: la neutralidad dentro del sistema no existe. Los jueces de inmigración operan dentro del mismo poder ejecutivo que impulsa detenciones masivas y deportaciones a costa de la vida humana. Desde 2025, jueces en San Francisco con tasas más altas de decisiones favorables han sido removidos, debilitando aún más cualquier afirmación de independencia. En el caso de Guillermo, el juez Kirchner eligió la re-detención por encima del bienestar y la estabilidad de Guillermo, avanzando aún más la campaña de deportaciones de Trump, la cual debilita la seguridad comunitaria y sabotea activamente los esfuerzos de rehabilitación de inmigrantes anteriormente encarcelados como Guillermo, quienes ya habían logrado su libertad.

Más allá de los problemas estructurales del sistema de revisión en la corte de inmigración, el proceso otorgado a Guillermo fue fundamentalmente injusto. A Guillermo y a su abogado nunca se les informó qué evidencia consideró el juez al tomar su decisión, ni se les dio la oportunidad de impugnar evidencia perjudicial o poco confiable. Guillermo no ha sido condenado por ningún delito nuevo. Los arrestos recientes se basan en alegaciones no comprobadas; no son evidencia ni condenas. Guillermo, como cualquier otra persona, tiene derecho a la presunción de inocencia.

Esta decisión se emitió casi tres semanas después de que se llevará a cabo la audiencia de fianza de Guillermo, y apenas diez días antes de que Guillermo completará un programa residencial intensivo enfocado en su salud mental y bienestar. Guillermo es más que la narrativa del gobierno. Es un miembro de la comunidad, un ser querido y una persona activamente comprometida con su estabilidad y sanación. Merece debido proceso. Merece justicia. Merece acceso a tratamiento en su comunidad, no encarcelamiento.

Nos negamos a aceptar esta injusticia en silencio. Únase a la Campaña Justicia para Guillermo el 20 de febrero a las 12PM en 630 Sansome Street en San Francisco, donde nos reuniremos en acción pública. Exigimos rendición de cuentas, debido proceso y la liberación inmediata de Guillermo. Exigimos un sistema que respete los principios constitucionales y que ponga fin al uso de arrestos como respuesta predeterminada a crisis de salud mental. La Campaña Justicia para Guillermo sigue firmemente comprometida a asegurar que Guillermo quede libre de la detención migratoria y sea reunido con sus seres queridos y su comunidad.

Las organizaciones miembros de la Campaña de Justicia Para Guillermo incluyen a Pangea Legal Services, Interfaith Movement for Human Integrity, La Red de Servicios, Derechos de los Inmigrantes y Educación (SIREN), Sinagoga Kehilla, Latinos Unidos por una Nueva América, Colaborativa de California por la Justicia para Inmigrantes, Iglesia del Pacto Shalom, Organización Socialista Camino de la Libertad, Planting Justice, California Coalition for Women Prisoners, Organización de Servicio Comunitario (CSO) de San José, CSO Oakland, y la Red de Legalización para Todos.

