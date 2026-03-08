Estudiantes de UIC aprenden sobre Fred Hampton por el Mes de Historia Negra

By staff

Chicago, IL – El martes, 24 de febrero, más de 30 estudiantes y miembros de la comunidad se reunieron en el Centro Cultural Negro de la Universidad de Illinois Chicago (UIC) por un estreno de Judas y la Messiah Negra, seguido por una discusión guiada por camaradas del distrito de Chicago de la Organización Socialista Camino de la Libertad (OSCL).

Dirigido y escrito por Shaka King, Judas y el Mesías Negro (2021) es un cuento cinemático de la historia del Capítulo de Illinois del Partido Pantera Negra, el origen de base de la histórica Coalición Arcoíris de Chicago, y los días finales del presidente Fred Hampton del Capítulo de Illinois del Partido Pantera Negra. Siguiendo la historia del difunto presidente y de William O’Neal, informante del FBI e infiltrador del partido, la película muestra la verdadera conspiración para asesinar al presidente Fred llevado a cabo por el FBI, la Fiscalía del Condado de Cook y el Departamento de Policía de Chicago.

Después de la película, Kobi Guillory, miembro de la OSCL en Chicago y del Sindicato de Maestros de Chicago, hizo preguntas sobre los pensamientos de la audiencia acerca de la historia de la lucha revolucionaria, solidaridad de clase y la represión política. Los participantes entre la audiencia contaron sus propias experiencias de brutalidad policial, seres queridos asesinados o secuestrados por los matones del estado, otros invocaron los orígenes de la policía de los EE.UU. como resultado de las patrullas cazadoras de esclavos.

Este Mes de la Historia Negra, es aún más importante que nunca recordar el legado revolucionario del Partido Pantera Negra y la Coalición Arcoíris: un legado de solidaridad de la clase trabajadora, de lucha contra la represión política anti-negra y anti-obrera. Fred Hampton, como presidente del Capítulo de Illinois del Partido Pantera Negra y vicepresidente del Partido Pantera Negra Nacional, vio con toda claridad la distracción que era la división racial de Chicago.

Tras la ola de violencia sancionada por el estado contra las nacionalidades oprimidas y quienes se solidarizan con ellas sigue en todas partes de la nación, continuamos luchando. Y en palabras del Camarada Fred Hampton, cuando te atreves a luchar, ¡te atreves a ganar!

#ChicagoIL #IL #StudentMovement #MovimientoEstudiantil #SDS #OppressedNationalities #AfricanAmerican #BlackHistoryMonth #NacionalidadesOprimidas #Afroamericano #elMesdeHistoriaNegra #OSCL #CTU