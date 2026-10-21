¡Lucha y Resiste! entrevistó a Michael Humaña, un sindicalista Chileno y un internacionalista, el 14 de octubre para aprender sobre de la lucha de su sindicato y en América Latina

¡Lucha y Resiste!: ¿Cuáles son las organizaciones de que estas un dirigente?

Michael Humaña: Soy Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE Chile y Secretario de Organización de la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación.

¡Lucha y Resiste!: ¿Que acaba de pasar en Bolivia esta fin de seman en pasado?

Michael Humaña: En el Trópico de Cochabamba, Bolivia, fundamos CIMA, la Coordinación Internacionalista de los Movimientos Sociales Antiimperialistas del Abya Yala. Organización que busca ser la Muralla Antiimperialista de los Pueblos para enfrentar al criminal “escudo de las americas” de Donald Trump.

Con el liderazgo del Presidente Evo Morales, esperamos ser la Alternativo Socialista y Anticapitalista de los Pueblos que Luchan.

¡Lucha y Resiste!: ¿Cuál era tu posición en el encuentro?

Michael Humaña: En este encuentro Antiimperialista me corresponde ser parte del Equipo de Coordinación

¡Lucha y Resiste!: ¿Que significa la presencia y la participación de Evo Morales en el encuentro?

Michael Humaña: Evo Morales es el Líder de la Izquierda Revolucionaria y de los Movimientos Campesinos y Populares del Sur de Nuestra América. Luego del secuestro del Presidente Nicolas Maduro de Venezuela, Evo Morales se transforma en el principal líder de los antiimperialistas de todo el Continente. La experiencia de los 14 años de gobierno en Bolivia, la propuesta del Vivir Bien y la Plurinacionalidad, son ejemplos para todos los pueblos de Indoamérica.

¡Lucha y Resiste!: ¿Finalizaron acuerdos como puntos de unidad o un plan de acción?

Michael Humaña: El principal objetivo del Encuentro era avanzar en la unidad programática, por tanto, los resolutivos de la Fundación de CIMA son fundamentales para crear una organización Continental sólida y con capacidad real de movilización para hacer frente al Imperialismo estadounidense y al sionismo israelí.

Algunos de los puntos de acuerdos son: Declarar el 9 de Octubre como Día Internacional Antiimperialista en homenaje al Che Guevara. Avanzar en la construcción de una Red Continental de Comunicación Popular. La defensa de la Madre Tierra y los bienes comunes, será una tarea fundamental para enfrentar el extractivismo depredador y enfrentar procesos electorales para recuperar los gobiernos locales y nacionales, pero con un programa Socialista, Anticolonialista y Antiimperialista, sin confiar en los progresismos neoliberales.

Exigir la Libertad de nuestros presos políticos como el Presidente Nicolas Maduro, la Diputada Cilia Flores de Venezuela, el Presidente Pedro Castillo y Victor Polay de Perú, el ex Diputado Freddy Mamani de Bolivia y el fin a la persecución política de líderes sociales del continente como el hermano Evo Morales Ayma.

¡Lucha y Resiste!: ¿Cuales son lecciones a compartir con los movimientos en los EEUU que aprendieron desde las movilizaciones nacionales en Bolivia?

Michael Humaña: Hoy creemos que es una tarea fundamental la unidad de todos los Movimientos Sociales del Continente, desde Alaska hasta la Patagonia. Los movimientos Sociales de Bolivia nos dan la lección que con valentía el pueblo puede derrocar a los gobiernos tiranos y criminales. Que la unidad de la clase obrera, los campesinos y los estudiantes es fundamental para frenar a las oligarquías nacionales. La convicción antiimperialista del pueblo de Bolivia debe ser ejemplo para todos los pueblos del mundo.

¡Lucha y Resiste!: ¿Como puede explicar la situación en Chile ahora?

Michael Humaña: Hoy en Chile ha vuelto a gobernar el Pinochetismo, los criminales de la dictadura militar vuelven al gobierno para impulsar reformas de profundización neoliberal. Lamentablemente los gobiernos del progresismo neoliberal y la socialdemocracia, gobernaron Chile con las leyes y la constitución de la Dictadura, permitieron que la educación, la salud y las pensiones fueran un negocio y se perdieran como derechos sociales. Por tanto hoy, la ultraderecha solo viene a profundizar más de 30 años de neoliberalismo con gobiernos civiles. El movimiento popular y sindical está muy debilitado y solo los estudiantes mantienen viva la llama de la rebeldía y la lucha antineoliberal.

Pero desde el magisterio y otras fuerzas populares seguimos dando batalla para reconstruir el movimiento popular chileno tras un programa y proyecto con perspectiva socialista y de poder popular.

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