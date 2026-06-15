El suroeste de Michigan exige un fin al acuerdo del condado Berrien con ICE

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Benton Harbor, MI – Miembros de la comunidad están exigiendo que el Departamento del Sheriff del Condado Berrien corte lazos con ICE al terminar la participación en el programa federal 287(g).

El Departamento del Sheriff del Condado Berrien es una de dos agencias en el suroeste de Michigan que han optado por entrar al programa, que permite que departamentos locales de policía se asocien con ICE en varias capacidades. El acuerdo del condado de Berrien con ICE estipula que los oficiales pueden entregar órdenes judiciales de inmigración para aquellos en la cárcel del condado y detener a individuos por hasta 48 horas hasta que sean arrestados por agentes de ICE, generalmente de Grand Rapids.

El condado de Berrien está ubicado en el suroeste de Michigan y representa numerosas ciudades, incluyendo Saint Joseph, Benton Harbor, y Niles. El trabajo inmigrante es vital para la economía agricultora de la región, con un tercio de los obreros migrantes agrícolas del estado trabajando en el suroeste de Michigan. La mayoría de estos trabajadores están concentrados en el condado de Berrien y áreas cercanas.

Más de 60 personas han sido arrestadas por ICE después de ser detenidas en la Cárcel del Condado de Berrien desde el año anterior. El acuerdo fue firmado entre ICE y el Departamento del Sheriff del Condado de Berrien a comienzos del año 2025, aunque un proceso similar ha estado operando en el condado por más de dos décadas.

Una reunión de ayuntamiento llena de gente fue organizada recientemente por We The People Michigan, en la cual residentes hablaron con oficiales del condado, urgiendo al departamento del sheriff a terminar su colaboración con ICE. Antes del evento, miembros de la comunidad circularon una petición presionando al departamento del sheriff a retirarse del acuerdo. Firmas en apoyo fueron entonces presentadas a los oficiales presentes en la reunión.

Un obrero agrícola inmigrante habló durante el evento, diciendo que han trabajado en los campos por 18 años y que el condado necesita terminar su participación en el programa 287(g).

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