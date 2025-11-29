El movimiento de los derechos de los inmigrantes en Portland vence el despliegue de la Guardia Nacional, las fuerzas quedan retrocedidas

By Holly Brown

Portland, OR – Después de semanas de grandes movilizaciones ubicadas en el centro de ICE de Portland, un juez federal bloqueó permanentemente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland el 7 de noviembre, y un oficio de alto nivel del Departamento de Defensa confirmó con los medios que 200 policías de la Guardia Nacional de California se mandarán a regresar durante los próximos días.

Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional para vigilar el complejo de ICE de Portland el 27 de septiembre, lo cual causó una batalla en las calles entre los manifestantes y la administración que duró más de un mes, y resultó en decisiones a favor de los manifestantes.

Ha habido una presencia firme de los manifestantes delante del centro de ICE desde el junio 2025, cuando aumentaron en número las redadas. El desplegar de la Guardia Nacional se anunció una semana después de que la ciudad anunció una citación al centro de ICE por violar el acuerdo de uso de tierra por tener detenidos por más del máximo de 12 horas, un acto urgido por las activistas locales, como parte de la campaña para revocar el permiso de ICE y para acabar con el complejo.

Después del anuncio del despliegue de la guardia nacional, los números se aumentaron en el centro de ICE, con grandes manifestaciones encabezadas por el grupo Portland Contra las Deportaciones (PDXCD), una organización de derechos de los inmigrantes que dirigió protestas semanales de más de 400 personas en el centro de ICE, durantes las cuales cerraron el paso del camino de entrada y siguieron exigiendo la revocación del permiso.

Las manifestaciones continuas ocurrieron a pesar de los políticos de Oregon tales como el Senador Jeff Merkley quien dijo a los Portlanders “no muerdan el anzuelo” y que se queden lejos de los centros de ICE o arriesgar la introducción de medidas severas.

Los organizadores con PDXCD rechazaron su recomendación y enfrentaron a Trump preparados para la batalla. “No nos escondemos de la administración de Trump cuando intenta a cumplir con su agenda xenofóbica y racista en las calles de nuestra ciudad mediante el ejército,” dijo la organizadora Blaire Glennon.

Durante las semanas de manifestaciones después del anuncio del despliegue, el DSN detuvo a muchos manifestantes. El número mayor de las detenciones ocurrió el 4 de octubre, cuando los organizadores principales de la manifestación fueron arrestados durante los primeros 15 minutos de la acción, en una detención evidentemente premeditada.

En los procedimientos de la corte, fue revelado más tarde que la Guardia Nacional estaba presente en el centro de ICE el 4 de octubre, en plena violación a una orden de restricción temporaria impuesta contra el despliegue en la corte.

Los organizadores se animaron con prisa a proteger a los manifestantes, creando equipos de defensa legal para contraatacar la represión, mientras no dejar que arrestara el protestar en el centro de ICE.

Mientras las manifestaciones seguían con fuerza en el complejo de ICE, los organizadores llevaron a cabo la batalla contra el despliegue de la Guardia Nacional. El juicio desempeñó en relación a las manifestaciones en el Centro de ICE, como más atención de los medios se atraía mientras los manifestantes relevaban los abusos por parte de DSN y ICE, y la valentía de los manifestantes, las cortes empezaron a oponer más firmemente el despliegue, resultando en la prohibición final.

“Se debe a la gente y solo a la gente que el despliegue de la Guardia Nacional fue bloqueado. Por sostener la presión al gobierno con manifestaciones en las cuales no nos rendimos, les mostramos que sería un error enviar la guardia a Portland,” comentó la organizadora Emily Brown.

La administración de Trump contesta la prohibición permanente, y se anticipa que el juicio seguirá.

En la localidad, los manifestantes continúan a presionar a los oficios de la ciudad; PDXCD planea un protesta en la alcaldía este miércoles, el 19 de noviembre, para protestar contra una ordenanza para crear un “Centro de Detención Sin Impacto” propuesta por los Concejales de Portland Angelita Morillo y Mitch Green para imponerles una multa a los dueños privados de los centros de detención por los costos incurridos a la ciudad como resultado de las manifestaciones en las áreas cercanas. Los organizadores dicen que esto no cumple con las reivindicaciones expresadas por los Portlanders y exigen la revocación total del permiso y que el centro se cierre. 60 días han pasado desde que la citación inicial fue proporcionada y así según la ley de la ciudad el proceso de revocar el permiso puede comenzar.

Los manifestantes piensan enfrentar cada desarrollo nuevo con movilizaciones a las calles.

