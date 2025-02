El legado de José Carlos Mariátegui

By staff

Sentados en el famoso “Rincón Rojo” en el Casa Museo José Carlos Mariátegui ubicado en el distrito Jesús María en Lima, Perú, Jonce Palmer de ¡Lucha y Resiste! tuvo el placer de estar al lado del Dr. Ricardo Felipe Portocarrero Grados, director del Museo desde 2011 hasta 2014 y asesor del Archivo José Carlos Mariátegui. En esta entrevista, platicamos sobre la vida y obra de Mariátegui, su impacto en la historia del Perú, y su legado hoy en día para la izquierda revolucionaria peruana e internacional.

¡Lucha y Resiste!: ¿Quién fue Mariátegui y cómo se puso importante en la historia del Perú?

Ricardo Portocarrero: José Carlos Mariátegui fue un político e intelectual peruano que es considerado, según una frase que se hizo muy conocida de Antonio Melis, “el primer marxista de América [Latina]”. Se ha denominado así no porque antes hubieran personas que se declaran marxistas, sino porque se considera la obra de Mariátegui como una obra original del marxismo latinoamericano, prácticamente fundante de un marxismo que sí bien nace en Europa, pero lo que busca es interpretar para transformar la realidad peruana.

El alcance de la obra de Mariátegui se debe fundamentalmente a la revista Amauta. Fue a través de la revista Amauta que Mariátegui tomó contacto no solo con intelectuales y dirigentes obreros o campesinos de casi todo el Perú, sino también con personalidades de casi toda América Latina: de Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, y México. En Europa, también tenía contactos aunque la presencia de Amauta fue menor.

Y es esta amplia red de intercambios políticos e intelectuales que se articuló alrededor de la revista Amauta que produjo este reconocimiento—aún en vida de Mariátegui—tan amplio a nivel nacional e internacional. Fue también a través de la revista Amauta que se conocieron Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.

Una parte de los Siete ensayos fue publicado en Amauta, también Defensa del marxismo, y eso permitió que a su muerte, muchos ya lo conocieran por sus escritos. Entonces el impacto que produjo su muerte redundó ampliamente en todo el continente.

¡Lucha y Resiste!: ¿Puede explicar más sobre la obra política y teórica en que se involucró Mariátegui?

Ricardo Portocarrero: Como todo pensador marxista, su obra es amplia y diversa. Quizás lo primero que hay que señalar es que Mariátegui fue, como fue Marx, Gramsci, Lenin, y Trotsky en algún momento, periodista. Era parte de su actividad política. Comenzó como un joven periodista, desde el taller hasta la redacción, y esta fue una tarea que realizó a lo largo de toda su vida. ‘

Por ello, encontramos el primer momento que se ha denominado “edad de piedra” anterior a su formación marxista, una obra predominantemente literaria: había cuentos, poemas, teatro, crónicas de la ciudad de Lima, escritos hípicos de una obra muy diversa que eran propios de un joven periodista en formación en una Lima todavía aristocrática y muy conservador.

Es a partir de su viaje a Europa, y particularmente a su regreso al Perú, que Mariátegui orienta esta producción periodística con fines de organizar en el Perú una central sindical de medios de prensa que se entará en las bases de lo que él llamó el socialismo peruano. Los libros que él publicó en vida—y otros que dejó en proyecto—son resultados de una revisión de sus propios escritos que por si tenían cierta organicidad temática de ciertos problemas de interés, por ejemplo, la construcción del socialismo en la Unión Soviética, la crisis de la socialdemocracia europea, la emergencia y las nuevas corrientes artísticas, literarias, intelectuales, etc.

Esa articulación le permitió dar forma a estos libros que publicó en vida, que son La escena contemporánea (1925), Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), Defensa del marxismo, que fue publicado íntegro en 1955 después de la muerte del autor y durante su vida en Amauta, y El alma matinal que quedó inconcluso.

Eso es bien importante para entender porque es una obra multifacética, escrita al ritmo de la situación cotidiana. Sin perder las perspectivas de largo plazo, tenía que ser escrito al ritmo de los acontecimientos. Que le daba una profundidad mayor a una obra escrita especialmente que tiene que abarcar muy amplia que muchas veces lo más cercano, cotidiano, preciso, se pierda. Ese estilo periodístico es lo que ha convertido en atractivo por poder estar leído con cierta facilidad, con un estilo muy literario, muy reconocido, prácticamente a lo largo de su obra.

¡Lucha y Resiste!: ¿Cuáles fueron algunos de los problemas del pueblo peruano durante este tiempo? ¿Aún existen los mismos problemas hoy en día? ¿Han aparecido problemas nuevos?

Ricardo Portocarrero: Esa es una pregunta recurrente que la izquierda peruana en general, y sobre todo, aquellos que se han declarado sus herederos—no sus seguidores, sus herederos, que dicen que representan Mariátegui en el día de hoy con sus partidos—se han planteado ese tema en diferentes momentos. Por ejemplo, a fin de los años 70, a instancia de la editorial Minerva, se publicó un conjunto de libros dedicados a estudiar los Siete ensayos en comparación con el Perú de ese momento.

En ese momento había profundas transformaciones, productos de las reformas de un gobierno militar y nacionalista. Esas reformas, la más importante siendo la reforma agraria, había abolido el latifundio. La persistencia colonial en el campo desapareció. Entonces, obviamente el Perú de Mariátegui ya no existía.

Más adelante, a finales de los años 80, se formó un grupo de intelectuales izquierdistas y marxistas que realizó unos seminarios justamente con la intención de elaborar un libro que se titulara Los nuevos siete ensayos. Desgraciadamente, no se llegó a concretar el libro como tal. En ese entonces el Perú atravesaba una guerra interna cruenta que también estaba transformando las relaciones de poder y la estructura de clases.

Más recientemente, ese es un tema pendiente para la izquierda peruana. Yo creo que fundamentalmente, hay dos aspectos que están vigentes todavía, pero en otras formas, como problemas en el presente. El problema de la dependencia, del imperialismo en el Perú y América Latina. El caso del Perú es clarísimo por la situación actual que vivimos bajo un modelo neoliberal brutal y represivo que, de otra manera, pone justamente al debate: ¿Quiénes son los sujetos que estarían interesados en luchar en contra de esas presencias? Obviamente las clases dominantes—el capital extranjero, los grupos de poder económico—están interesados en mantener esta situación.

Para aquellos que se opongan a esa dominación imperialista, es nuevamente una cuestión de discusión. Obviamente la estructura social no es la misma; no tenemos ni siquiera la misma clase obrera que existió en el Perú a principios del siglo XX. Pero también, es claro que las relaciones capitalistas, la contradicción entre capital y salario, la penetración del capital en el campo, en los circuitos de distribución, son cada vez más fuertes.

El otro tema fundamental tiene que ver en cierta manera con el poder político: El problema de cómo crear una nueva sociedad en Perú. Mariátegui planteó dos elementos que tenían que ser tomados en cuenta en este proceso de transformación. Uno de ellos era el problema agrario, que se prestaba en ese entonces por esos latifundios—propiedades de los llamados gamonales. Hoy no existen. Existen grandes empresas nacionales extranjeras que han convertido la lucha de la tierra en un tema muy importante en Perú. Ya no es solamente para la producción agroexportadora—anteriormente exportamos azúcar, algodón; ahora exportamos espárragos, café—sino también tiene que ver con el hecho de que la minería y el petrolero requiere justamente expropiar y expulsar a la población de los pueblos en las Andes de sus territorios para poder realizar los grandes proyectos mineros que solamente dejan contaminación, enfermedad, y muerte.

El otro aspecto del problema agrario es el papel de la producción agraria familiar en los campos con una manera de impulsar un mercado interno que resuelve el problema de la mayoría de la población que vive en diversas regiones. O sea, el problema del centralismo político. El poder se ejerce fundamentalmente desde Lima. Entonces, el problema agrario, de esta penetración del capital en el campo, y las luchas de las agriculturas familiares campesinas son aspectos del problema ya había planteado hace casi cien años. Son algunas ideas que tienen que ser repensadas.

Desgraciadamente, dentro los sectores intelectuales, pero también en algunos partidos políticos, se está pensando más en términos de políticas públicas que este estado se debe esforzar para mejorar la situación cuando la cosa es clara. Esto no tiene solución en este modelo económico y bajo este estado. Entonces, en ese sentido, la izquierda más revolucionaria, radical o, más consecuentemente, marxista, prácticamente es inexistente. Hay un fuerte movimiento social, pero no hay ninguna fuerza política de izquierda radical que realmente pueda dirigir este movimiento con fines de transformar la situación.

¡Lucha y Resiste!: ¿Cómo ha impactado la obra de Mariátegui en el movimiento marxista en Perú hoy en día? ¿Y dónde vemos esta influencia?

Ricardo Portocarrero: Yo creo que la influencia de la obra de Mariátegui es tal que prácticamente no hay partido político que se declare de izquierda (aunque no lo sean) que no le bendigan a Mariátegui. Es prácticamente parte de la identidad política de la izquierda peruana, inclusive aquella que no sea marxista. Generalmente la izquierda marxista lo reclama como un emblema revolucionario, una forma de decir “nosotros somos revolucionarios porque seguimos a Mariátegui.”

Hay otra izquierda más progresista, moderada, reformista que identifican a Mariátegui como un ejemplo de persona de político e intelectual preocupado por los grandes problemas nacionales. Pero que le quitan buena parte del aspecto político y programático de la obra de Mariátegui. Resaltan Amauta, sus libros, los Siete ensayos, pero no hablan del Partido Socialista ni de los sindicatos que fundó y apoyó respectivamente. Lo ven como intelectual, abstracto y aislado.

En el caso de la derecha, los conservadores y reaccionarios en este país, Mariátegui recibe su prestigio, pero prácticamente lo reducen a silencio. O sea, simplemente no hablan de él. Al menos, no públicamente. No hay una fuerte campaña desde el estado de hoy o las fuerzas políticas conservadoras contra Mariátegui. Su obra se queda sin algo de reprochar. Es una obra impecable. Por ejemplo, en los cuartos últimos años, hemos tenido las conmemoraciones de las últimas Guerras de Independencia en 2021-2024. Mariátegui casi no fue mencionado, y cuando sí ha sido mencionado, ha sido muy superficialmente.

También hay jóvenes que están interesados en investigar a Mariátegui. Hace poco aquí mismo en esta sala regalamos los premios de un concurso de ensayos sobre la obra de Mariátegui teniendo como referencia sus conferencias en la Universidad Popular [Gonzales Prada]. Entonces si hay jóvenes en sus años 30 que están escribiendo e investigando sobre la obra de Mariátegui. Esperamos con tiempo lograr llevar esos nuevos trabajos, no solo más amplios en Perú, sino en el exterior.

¡Lucha y Resiste!: ¿Por qué leer a Mariátegui? ¿Por qué tiene importancia leer su obra hace casi un siglo? O mejor, ¿porque leer su obra no siendo peruano ni latino, simplemente siendo interesado, activista, u organizador?

Ricardo Portocarrero: Me preguntas porque leerlo, pero quiero poner el elemento como leerlo. Lo vemos en casi toda la obra de Marx, Engels, y los más importantes marxistas conocidos: amina mucho una lectura ahistórica, descontextualizada, que en cierta manera, buscan un método abstracto, una herramienta teórica separada de la historia para poder comprender al mundo presente. Pero se olvida que todas las obras—Marx, Engels, Gramsci, Lenin, Mariátegui—vivieron en una época específica y que analizaron esa realidad específica. Desde allí llegan a su conclusión. Por ejemplo, hoy en día, es muy manida el concepto de hegemonía de Gramsci. La han sacado abstractamente separada de los debates de la izquierda europea del siglo XX.

En este caso, leer a Mariátegui, o la forma en que hay que leerlo, es efectivamente encontrar un método—el método marxista—en uso, en acción. O sea, el método no es un recital. El método tiene su función, su papel, al momento de ser aplicado en el mundo concreto.

¡Lucha y Resiste!: O sea, leerlo a través de la praxis—no solamente la teoría sino también la práctica.

Ricardo Portocarrero: Así es. Y para eso tiene que conocer la época, su vida, y todo lo demás. Todo de lo cual actuó como referencia: lo que leyó y comprendió. Aquí el papel de la más influencia es muy relevante pero mal trabajado. El método consiste no en algo abstracto sino un método en acción.

El otro aspecto fundamental de Mariátegui: es una obra contemporánea en el sentido de una época en que todavía estamos viviendo. Algunos dicen que no, con la caída del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, la realidad ha cambiado. Lo que ha cambiado son las relaciones de poder a nivel mundial, pero el capitalismo como sistema, como ejecutor de la economía mundial, y restablecedor de las relaciones de poder entre países imperialistas y dependientes, no ha cambiado. Ha cambiado el periodo histórico, pero no la época. Todavía estamos viviendo durante la época del imperialismo.

En ese sentido, es una obra que aún interesa a la gente, porque hasta estas contradicciones de esta época, Mariátegui puede ser leído en esos términos, de cuestionar no solo el Perú, sino un mundo que todavía está vigente.

¿Y por qué tiene que ser leído por los no peruanos ni latinoamericanos? Es una pregunta que muchos se hacen porque desconocen que la mayor parte de sus artículos están dedicados a temas no peruanos. Hay mucho porcentaje de su obra que tiene que ver con los problemas de Europa. Realizó investigaciones sobre la India, China, y países del oriente.

Pero no los analizan como países aislados, sino países articulados mundialmente a las relaciones de poder que se producen. Cuando habla de la China o la India, no solo habla de los movimientos de liberación anticoloniales, sino también el papel que tienen los países imperialistas en él. Cuando habla de Europa, habla de ese papel que cumplen en otros países. Está analizando el mundo. Eso permite que personas que no hayan nacido en América Latina puedan entender y aprender de la obra de Mariátegui de manera global.

Otro aspecto que contribuiría mucho a su lectura es algo que Marx ya había planteado. Por ejemplo, en el caso de Irlanda e Inglaterra, había ese problema colonial. Él decía que la solución del problema irlandés iba a ser una cuestión muy importante para fortalecer el movimiento obrero británico. Así mismo, por ejemplo en los Estados Unidos, tiene el problema de la nacionalidad negra, los indígenas, y más. A los Estados Unidos vinieron de África y fueron de Islam. Hay un colonialismo interno; no es un colonialismo fuera del país, sino dentro del país. El caso de los chicanos es otro ejemplo.

Yo creo que la obra de Mariátegui, leída desde esa perspectiva conjuntamente con otros escritores marxistas de América del norte y del Caribe, les ayuda también a comprender. Sería muy importante para el movimiento de obreros en América del norte comprender que su propia liberación no es solamente una liberación nacional sino de todo el proletariado mundial. Creo que en ese sentido contribuiría en cierta manera deja de ser un pensamiento que se vea desde los Estados Unidos sino una mirada mucho más integral y articulada que justamente fomenta lazos de solidaridad y apoyo que por ejemplo se está viendo en la mirada mundial con el caso de Palestina. Porque tiene que entender que los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea están empeorando el problema. Imagínate si ellos no metieran armas a Ucrania, no metieran armas a Israel. En cierta manera, contribuiría a integrar los movimientos internacionales en pro de la liberación no nacional, sino internacional.

Jonce Palmer es miembro general de la Organización Socialista Camino a la Libertad y co-fundador del Comité de Acción Comunitaria de Denver y Aurora, viviendo en Denver, Colorado. Su traducción de Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana por José Carlos Mariátegui, la primera traducción a inglés en más de 50 años, publicará Foreign Languages Press.

