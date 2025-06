El Ayuntamiento de Santa Ana escucha demandas para notificaciones de actividad de ICE y de responsabilizar al SAPD

By staff

Santa Ana, CA – El martes 20 de mayo, cerca de 20 miembros de la comunidad y activistas llenaron la sala del ayuntamiento para exigir transparencia al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) sobre las alertas recibidas de ICE. También exigieron el encarcelamiento de los asesinos de Noe Rodríguez.

Un artículo del periodista Ben Camacho, publicado a principios de mayo, reveló que el SAPD recibió notificaciones de ICE/DHS de que estarían presentes en la ciudad al menos 42 veces desde la inauguración de Trump. El SAPD no compartió esta información con el público, a pesar de que miembros del consejo y comisionados de supervisión policial le preguntaron repetidamente sobre las comunicaciones con ICE. En la reunión del ayuntamiento se presentó un proyecto para implementar una política que obligue al SAPD a divulgar estas alertas de ICE a los residentes.

Sandra DeAnda, de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange (OCRRN), abrió el comentario público hablando sobre su línea de ICE, a la que se puede llamar al 714-881-1558 para informar sobre cualquier actividad sospechosa de ICE o DHS. Habló sobre la falta de transparencia de la ciudad con respecto a las alertas de ICE.

DeAnda declaró: “El 4 de febrero, el mismo día en que el alcalde y el jefe de policia informaron que no tenían conocimiento de la actividad de ICE, un miembro de la comunidad fue detenido en el McDonald's de McFadden y Standard y deportado en cuestión de horas”.

Diana Terreros, de la Organización de Servicio Comunitarios del Condado de Orange (CSO OC), cuestionó la linea de tiempo propuesta de 48 horas para publicar estas notificaciones de actividad de ICE. “Ese cronograma debería ser útil para los residentes de Santa Ana. Si necesita ser inmediato, debe serlo. Debe ser útil y no solo usarse como un informe para decir que ICE estuvo aquí, porque eso no es útil. Por favor, implementen un sistema que sea realmente útil para la comunidad inmigrante para intentar evitar estas detenciones racistas que están ocurriendo en todo el país.”

Erica González, de ChicanxsUnidxs, declaró: “Es impactante, pero sinceramente no sorprende, que hayan ocultado descaradamente 42 alertas de actividad de ICE a la comunidad en nuestra ciudad”. Recordó al consejo que “Santa Ana es una ciudad que está redefiniendo el significado de santuario. El ayuntamiento no la convirtió en lo que es. sino sus residentes”.

Miembros de la comunidad también exigieron que los agentes del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD), Isaac Ibarra y Luis Casillas, fueran encarcelados y se les exigiera responsabilidades por el asesinato de Noé Rodríguez. Los nombres de los agentes se obtuvieron mediante una solicitud de registros públicos realizada por CSO OC para apoyar las demandas de justicia y transparencia de la familia.

Erika Armenta, esposa de Noé Rodríguez y miembro de CSO OC, señaló que Rodríguez fue asesinado tras recibir instrucciones solo en inglés, aunque solo hablaba español.

Armenta declaró: “Los oficiales Luis Casillas e Isaac Ibarra siguen libres y probablemente siguen patrullando nuestras calles. Esto no es justo, porque estamos en una ciudad santuario donde un gran porcentaje de la gente solo habla español”. Armenta preguntó al consejo: “Lo describieron como un hombre hispano en las llamadas telefónicas. ¿Por qué llegarían y asesinarían a alguien, dándole instrucciones solo en inglés y disparándole sin darle un momento para comprender lo que estaba sucediendo?”

David Pulido, de CSO OC, señaló el excesivo número de disparos contra Rodríguez. “Luis Casillas disparó 18 veces, cada bala de su pistola, y luego recargó. Y mintió sobre eso más adelante en su informe. Isaac también mintió; dijo haber disparado ocho veces, pero disparó 11, tres de ellas mientras él [Rodríguez] caía.”

Matthew Compton, de CSO OC, declaró: “Estos dos oficiales le quitaron la vida a un hombre, un esposo y un padre. Yo mismo perdí a mi padre cuando era niño. Déjenme decirles, es algo que un niño nunca debería tener que pasar. Pero debido a que esos dos oficiales fallaron en su trabajo, fallaron en desescalar y fallaron en proveer un intérprete de español para un hombre que no habla inglés, sus hijos tienen que vivir esa realidad.”

Durante los comentarios públicos, la alcaldesa Valerie Amezcua, quien ha recibido más de $200,000 de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana para financiar sus campañas, miró a sus constituyentes con disgusto. Kanan Durham, de Pride at the Pier, la criticó por esto. “Esta es la primera vez que hablo en las reuniones del ayuntamiento de Santa Ana, más frecuentemente estoy en Huntington Beach. Me preocupa mucho haberla visto mirar a sus constituyentes con el mismo desprecio que he visto en el alcalde Pat Burns, el alcalde MAGA de Huntington Beach”.

El consejo acordó que el personal municipal presentara un informe en un plazo de 45 días con respuestas a varias preguntas que surgieron durante la discusión sobre las alertas de ICE enviadas a los residentes. Solo un miembro del consejo comentó sobre el asesinato de Noé Rodríguez, los demás guardaron silencio sobre las demandas de justicia de su familia.

Si reside en el Condado de Orange y le interesa el trabajo de CSO OC en la lucha contra los delitos policiales y las deportaciones, puede contactarlos por teléfono: (714) 367-6350, Instagram: cso.oc o correo electrónico: [email protected].

