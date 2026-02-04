Día de acción nacional en solidaridad con Minneapolis convocado para el 7 de febrero

By staff

Noticiero ¡Lucha y Resiste! está circulando la siguiente convocatoria de la Red de Legalización para Todos (L4A).

Un mes después del asesinato de Renee Good a manos de ICE: Día de acción nacional en solidaridad con Minneapolis, 7 de febrero

¡FUERA ICE!

¡Alto a las deportaciones!

¡Justicia para Alex Pretti, Renee Good y todas las víctimas del terror de ICE!

¡Legalización para todos!

La Red de Legalización para Todos (L4A) hace un llamado a todas las ciudades afiliadas para actuar AHORA. La observadora comunitaria, Renee Good, fue asesinada por ICE el 7 de enero. Por eso la L4A convoca por un día de acción nacional en el aniversario del primer mes.

Mientras ICE continúa con su terror — allanando, asesinando y desapareciendo a inmigrantes indocumentados y también a ciudadanos estadounidenses, debemos levantarnos y luchar. Juntos protegeremos a nuestras familias mexicanas, centroamericanas y somalíes. Así como a cualquier persona bajo ataque de ICE.

El 14 de enero, inmigrante nicaragüense Victor Manuel Díaz (detenido en Texas) y inmigrante mexicano Heber Sanchaz Domínguez (detenido en Georgia) murieron bajo custodia de ICE en circunstancias muy sospechosas. En el último mes un total de seis inmigrantes indocumentados han muerto a manos de ICE.

Minnesota nos enseñó que cuando nos unimos y luchamos, podemos sacar a ICE y a las autoridades locales de nuestros barrios. Hasta a Greg Bovino de la Patrulla Fronteriza lo mandaron empacar.

Únete a nosotros para exigir ¡FUERA ICE! ¡Alto a las deportaciones!

¡Justicia para Alex Pretti, Renee Good, Keith Porter y todas las víctimas del terror de ICE! ¡Legalización para todos!

#ImmigrantRights #DerechosDeLosInmigrantes #L4A #ReneeGood #ICE #KillerICE