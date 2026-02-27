Declaración sobre el fallecimiento del Rev. Jesse Jackson Sr.

Por la Comisión Afroamericana de la OSCL

El Rev. Jesse Jackson Sr. fue un icono del movimiento por los derechos civiles. Forjado en el fuego del terror racial, surgió de la brutal era Jim Crow como un guardián de luchadores por la libertad, cuyas contribuciones fueron hechas evidentes por sus actividades a través de su vida.

Jesse Jackson siguió los pasos de Fannie Lou Hamer y el Partido Demócrata por la Libertad de Mississippi, que luchó para tomar al Partido Demócrata fuera de las garras del control Dixiecrat basado en el desapoderamiento del pueblo negro en el Cinturón Negro del sur. El Rev. Jackson construyó sobre esa fundación y presionó por más reformas, que trataban sobre cuestiones de igualdad, incluyendo trabajos y vivienda para el pueblo negro.

Sus campañas por la nominación presidencial Demócrata en 1984 y 1988 electrificaron una generación de progresistas. Arrasó en el sur en 1988, ganando en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y el Distrito de Columbia, amplificando el poder de las aspiraciones de un pueblo oprimido por el poder político y la democracia. Trajo al pueblo negro a la corriente principal de la política burguesa, contribuyendo a una ola de candidatos negros en campañas electorales. Los marxistas-leninistas apoyaron las campañas de Jackson, reconociéndolas como una expresión de los sentimientos democráticos de un movimiento nacional afroamericano.

El Rev. Jackson tomó una posición justa en asuntos domésticos e internacionales. Promovió la campaña por la desinversión en Sudáfrica y se opuso a la intervención de EE.UU en Nicaragua, Irán, y la Guerra del Golfo. Fue el primer líder nacional negro en abordar la cuestión del Estado Palestino y desinversión anti-apartheid de una manera valiente durante su campaña.

Una figura monumental del movimiento por los derechos civiles, él es el último de los líderes surgidos de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur de los 1960s, emergiendo directamente del movimiento de Martin Luther King Jr. El impulso de sus campañas llevó adelante la lucha por el poder político negro, un componente de la liberación negra. Extendemos nuestras condolencias a su esposa Jackie y a toda su familia. Su legado nos recuerda que la lucha por la libertad es constante.

