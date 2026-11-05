By Derek Mejia

Los Ángeles, CA – La noche del lunes 26 de octubre, más de 30 chicanos marcharon hacia la estación del Departamento del Alguacil del Este de Los Ángeles para denunciar la colaboración entre ICE y los alguaciles del Este de Los Ángeles. En California y en el condado de Los Ángeles existen leyes y políticas que se supone limitan y prohíben la colaboración entre la policía local y los agentes federales de ICE.

Solo en octubre, al menos tres personas han sido secuestradas por agentes enmascarados del ICE a solo unos pies de la estación del Departamento del Alguacil del Este de Los Ángeles por el lago del Parque Belvedere. También han circulado videos en línea que muestran a agentes enmascarados del ICE apostados en un estacionamiento justo enfrente de la estación del alguacil.

Esta colaboración forma parte de la “Operación California Segura”, la ofensiva de control migratorio de 45 días lanzada por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

La protesta fue organizada por Centro CSO y comenzó con un programa de oradores de Centro CSO, la Coalición Check the Sheriff y la Red de Derechos de los Inmigrantes de Boyle Heights.

Brianna Mosqueda, del Comité de Inmigración de CSO, le dijo a la multitud: “Estamos aquí juntos como grupo, como Centro CSO, y no nos vamos a ir a ningún lado, estamos aquí para exigir que el Departamento del Alguacil del Este de Los Ángeles deje de colaborar con ICE”.

Emiliano Martín Del Campo, del Comité de Rendición de Cuentas Policial de CSO, declaró: “El pueblo tiene derecho a saber cómo se vigila nuestra comunidad, quién lo hace y cómo se utilizan nuestros recursos. Esta clara colaboración entre ICE y los alguaciles tiene que detenerse de inmediato para proteger a nuestra comunidad de más daño”.

Verita Topete, presidenta del Comité de Inmigración de Centro CSO, dijo: “Durante generaciones, Raza en Aztlán ha vivido bajo un sistema que nos criminaliza por un lado y nos persigue para deportarnos por el otro. La violencia policial y la represión del ICE trabajan juntas para controlar y silenciar a nuestro pueblo. ¡Esto es opresión nacional, y nos negamos a aceptarla!”.

Después del programa, la comunidad marchó hacia la estación del Alguacil del Este de Los Ángeles. Los manifestantes coreaban: “¡La migra, la policía, la misma porquería!”

Los manifestantes atravesaron la cinta amarilla que los alguaciles colocaron para impedir el acceso a la estación, la cual se supone que está abierta al público. Los agentes del alguacil cerraron rápidamente las puertas de la estación al acercarse la multitud de chicanos enfurecidos, quienes comenzaron a corear consignas y a golpear las puertas de vidrio.

Quienes estuvieron presentes dijeron que los agentes del alguacil harán todo lo posible para detener la protesta, pero que esos mismos agentes voltean la cara cuando agentes enmascarados del ICE secuestran a raza afuera en el parque público. La protesta concluyó con los organizadores diciéndoles a la gente que se apuntaran en la mesa y siguieran involucrados. Para estar al día, asegúrense de seguir a Centro CSO en todas las redes sociales.

Actualización: En la mañana del 31 de octubre, otra persona fue secuestrada por ICE tras ser liberada de la custodia del departamento del alguacil, una clara señal de que existe una colaboración continua entre los alguaciles de Los Ángeles y el ICE.

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