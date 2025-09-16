Chicago protesta instalación de ICE en Broadview, IL para demandar su cerrada

By staff

Chicago, IL – El 31 de agosto, 200 personas protestaron afuera de la instalación de ICE en Broadview. La protesta fue organizada por el Comité de Derechos de Inmigrantes de La Alianza de Chicago Contra La Represión Racista y Política (IRWC – CAARPR), quienes lanzaron una campaña a principios del verano con el objetivo de cerrar la instalación en Broadview.

Kayla Nguyen del IRWC – CAARPR inicio la manifestación, diciendo, “El Centro de Procesamiento en Broadview no tiene camas, baños, y comida caliente. Están manteniendo personas por días. Eso no es un centro de procesamiento, es un centro de detención de facto. ¡Hoy estamos protestando para llamar que la Fiscal de Estado Eileen Burke y el Procurador General Kwame Raoul lancen una investigación sobre estas injusticias, cumplan con el Illinois Trust Act, y cierren la instalación de Broadview!”

La Instalación de ICE de Broadview ha sido una ubicación clave en las operaciones alrededor de Chicago, y donde muchos de los miembros comunitarios secuestrados han sido llevados para procesarlos. Bajo la ley de Illinois, ICE puede operar en centros de procesamiento brevemente, pero está prohibido que opere centros de detención, incluyendo cárceles locales. Muchas de las personas secuestradas por ICE son llevadas a centros de procesamiento y luego movidas a otro estado para esperar su deportación. Sin embargo, la instalación de Broadview ha estado reteniendo a personas por largos periodos de tiempo, a veces una semana, convirtiéndose en un centro de detención de facto.

Hay una falta de camas, comida, cocinas, baños, acceso a comunicaciones y la dignidad básica para los que están siendo mantenidos en la instalación de Broadview.

”He visto de primera mano el horror en esta instalación. He trabajado por derechos de inmigrantes por diez años. Nunca hemos visto estos tipos de condiciones en el área de Chicago. Es importante que lo notemos y nos levantemos porque no podemos dejar que esto se haga una normalidad,” dijo Louise Carhart, una abogada y miembro del IRWC – CAARPR.

Carhart continuo, “Tenemos leyes contra detenciones en Cook County. Tenemos que reforzar esas leyes y asegurar que saldremos por inmigrantes como Tito Ernie quien fue liberado esta semana pasada. Tito Ernie originalmente fue detenido en la instalación de ICE en Broadview y en O’Hare. Chicago e Illinois son líderes en esta lucha y hay que mostrarles por qué eso es.”

Al llegar, organizadores y manifestantes fueron recibidos con una respuesta significante de la policía de Broadview, quienes finalmente cerraron la calle para bloquear tráfico adicional por la cantidad de gente. Los agentes de ICE se escondieron dentro del edificio, periódicamente enviando seguridad contratados por tercer partido para molestar y provocar a los manifestantes. Esta protesta tuvo lugar días después de que manifestantes de un grupo no afiliado fueron arrestados por desobediencia civil mientras bloqueaban la entrada de la instalación.

Afuera de la instalación, manifestantes escucharon a varios presentadores en el movimiento de derechos de inmigrantes, se unieron en gritos para levantar sus demandas, y bloquearon la entrada de la instalación por dos horas antes de partir.

La protesta fue atendida por varias personas de la comunidad quienes escucharon o vieron el volante en línea o en sus vecindarios, y por muchos de las organizaciones patrocinadoras como Centro de Trabajadores Casa DuPage, la Red de Acción Árabe-Estadounidense (AAAN), Tanggol Migrante, y la Red Comunitaria Palestina de EE. UU. (USPCN).

Los lectores pueden tomar acción llamando y enviando correos electrónicos a la Oficina de la Estatal del Condado de Cook y al Procurador General de Illinois de Illinois para demandar que investiguen la instalación de ICE en Broadview y la cierren. Un mensaje automatizado puede ser enviado fácilmente a estos funcionarios electos usando este formulario.

#ChicagoIL #IL #ImmigrantRights #DerechosDeLosInmigrantes #CAARPR