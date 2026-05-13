Chicago: El movimiento por los derechos de los inmigrantes, Frank Chapman honrado por el Camino de la Libertad

By Joe Iosbaker

Chicago, IL – Chicago se está preparando para el Primero de Mayo, que de nuevo va a ser otro día nacional de protesta contra la agenda racista de Trump. Una coalición amplia de organizaciones de los derechos de los inmigrantes; la liberación Negra, los obreros, jóvenes y estudiantes se están preparando para manifestarse y marchar el 1º de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores.

La Organización Socialista Camino de la Libertad (OSCL) lo da todo para construir este Primero de Mayo. Una parte de la contribución de OSCL es nuestra cena anual de reconocimiento de la clase obrera. Este año, nuevamente, se llevó a cabo en el salón del Sindicato de Maestros de Chicago el sábado, 18 de abril.

El propósito del evento es reconocer a individuos y organizaciones que han contribuido a la lucha de los obreros y los oprimidos durante el último año, celebrar unas victorias y aplaudir a la gente que las hizo posibles. También es la recaudación de fondos principal de OSCL Chicago.

El evento fue un gran éxito, con casi 300 personas presentes en el salón y más de $20,000 recaudados.

Un año de resistencia contra ICE: Cuatro premios entregados.

Chicago fue uno de los primeros blancos de la ocupación de ICE, que comenzó en septiembre de 2025. Agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza aterrorizaron a las comunidades inmigrantes, arrestando a 3000 personas. Incluso realizaron una redada con 300 agentes a las 3 a.m. en la comunidad Negra de South Shore, donde agentes descendieron en rápel desde helicópteros sobre un edificio de apartamentos en donde vivían refugiados venezolanos.

Los equipos de Respuesta Rápida, Migra Watch, y las protestas de respuestas de emergencia empezaron antes de que Trump enviara más agentes aquí.

La cena de reconocimiento distinguió a cuatro activistas por sus contribuciones a la resistencia contra Trump y ICE. Kathryn Zamarrón es maestra de música de primaria en la escuela Walt Disney Magnet, y un líder de la base del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU por sus siglas en inglés). Ella sirve en el Caucus Latinx del CTU y el Comité de Educación Primaria. Zamarrón tuvo un papel principal en organizar equipos de santuario para proteger a estudiantes no solo en su propia escuela, sino en toda la ciudad. Se le entregó un premio nombrado en honor a Karen Lewis, la legendaria presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago.

Corina Pedraza, trabajadora de la biblioteca pública de Chicago, tuvo un papel de liderazgo en ayudar a la comunidad a suministrar servicios a las decenas de miles de trabajadores inmigrantes enviados en autobús por el gobernador de Texas desde 2022. También fue reconocida por su papel principal como organizadora de los equipos de respuesta rápida de los lados Suroeste y Sureste en 2025. Su premio llevó el nombre de Silverio Villegas González, asesinado por el ICE en un suburbio de Chicago al inicio de la ocupación de ICE/CBP.

La reverenda Ciera Bates-Chamberlain recibió el Premio Angela Davis por organizar a líderes de fe en oposición a ICE. Como directora ejecutiva de Vive Libre Illinois, cuando ICE amenazó a Chicago, ella organizo una coalición multife y multirracial que incluía ministros Negros e iglesias en el sur y oeste de Chicago. La red realizó una conferencia de prensa, una protesta en los púlpitos, y se manifestó junto con el movimiento de los derechos de los inmigrantes para defender nuestra comunidad.

Al final, los Estudiantes Mexicanos de Aztlán (MeSA) de la UIC recibieron un premio nombrado en honor a Rigo Padilla Pérez. Miembro de la Alianza por Justicia para los Inmigrantes Jóvenes en la UIC, Rigo fue líder en el movimiento de los Dreamers, que impulsó la aprobación de la ley de Acción Diferida por los que Llegaron de Joven. Falleció de cáncer hace tres años.

Se reconoció a MeSA porque en octubre, agentes de ICE arrestaron a dos mujeres cerca del campus. Los estudiantes protestaron, y ICE soltó a las mujeres, pero la administración de la UIC se negó a responder. MeSA entonces lideró una movilización de más de 200 estudiantes para oponerse a ICE en el campus y para exigir un campus santuario.

Premio por la solidaridad con Palestina

Gabriella Martinez es Asistente Certificada de Educación Especial en las Escuelas Públicas de Chicago y un líder de base del Local 73 de SEIU. Ella organizó a sus compañeros de trabajo para presentar quejas de ética contra el Tesorero del Estado de Illinois, Michael Frerichs, por la compra de bonos israelíes. Frerichs incluso compró más bonos durante el genocidio en curso en Gaza. Por su trabajo, Martinez recibió el premio Assata Shakur. Junto con varios miembros y jubilados del Local 73 de SEIU, la familia de Gabi la acompañó al evento.

Premio de Logro de la Vida: Premio de Pete Camarata para Jim Fennerty por defensa legal del movimiento

Jim Fennerty ha tenido presencia constante en las protestas de Chicago por décadas, llevando la gorra color verde de limón del Gremio Nacional de Abogados. Jim es un abogado del pueblo que ha constantemente defendido nuestro movimiento de los ataques de la clase dominante. Jim y su esposa, Janet, han estado activos políticamente en el movimiento por más de 50 años. Jim representó a Rasmea Odeh y los 23 Anti-Guerra, y ayudó a ganar una resolución civil histórica en representación de 800 manifestantes arrestados al principio de la Guerra de Irak.

El premio de Fennerty fue nombrado en honor al difunto Pete Camarata. Pete fue fundador de los Teamsters por un Sindicato Democrático (TSD). Durante su lucha contra los criminales que tomaron el control del sindicato, Pete fue uno de los primeros en combinar el poder de la base con la acción legal.

Fennerty fue presentado por el amigo de la familia Hatem Abudayyeh de la Red de Acción Árabe-Americana y la Red de la Comunidad Palestina de EE.UU. Muchas mesas estaban llenas de amigos y familiares de Jim y Janet, incluyendo a su hijo Nate, su hija Dina, su esposo Daniel Contreras, y su nieto Quinn Contreras.

Además, la familia de Pete Camarata estuvo presente con los Fennerty, incluyendo a su esposa, Robin Potter, a su hijastro Jackson y a su esposa, Joan; a su hijastra Aimee, y a su nieta Phoebe.

Premio William L. Patterson para Frank Chapman

El momento más importante de la noche fue el premio de logros de la vida para Frank Chapman. Se presentaron con grabaciones de saludos de la presidenta del CTU Stacy Davis Gates y del vicepresidente Jackson Potter.

El Premio William L. Patterson fue presentado por Anthony Quesada, concejal del distrito 35:

“A través de su liderazgo en la Alianza de Chicago contra la Represión Racista y Política, Frank ha ayudado a dirigir campañas que han dado forma a Chicago. Ha sido central en la lucha por la justicia por los condenados injustamente y por el control comunitario de la policía. Su trabajo ayudó a avanzar el movimiento que ganó consejos electos de distritos de la policía, los cuales le brindaron a la gente una verdadera voz en la seguridad pública. Y hoy, Frank continúa avanzando esta lucha a través de nuestra batalla por el referéndum de Poder Comunitario Sobre la Policía.”

“También ha sido mentor de generaciones de organizadores, muchos de los cuales están en el salón esta noche. En todas partes de Chicago y más allá, la gente ha aprendido de él como quedarnos con los pies sobre la tierra, como construir poder colectivo, y como seguir adelante en cada fase de la lucha. Su impacto vive en la gente que él ha moldeado y en los movimientos que siguen creciendo.”

También estuvieron presentes otros funcionarios electos, incluyendo la concejal del distrito 33, Rossana Rodríguez Sánchez; el miembro del Comité Demócrata del Distrito 35, Carlos Ramirez-Rosa; el concejal del distrito 25, Byron Sigcho López; y la senadora estatal Graciela Guzmán.

El premio lleva el nombre de William L. Patterson, el abogado del Partido Comunista de los EE.UU. que lideró la Defensa Internacional de los Obreros (ILD, por sus siglas en ingles) y quien organizo la defensa en masa de los chicos de Scottsboro en los 1930s. Más tarde, encabezó el Congreso por los Derechos Civiles, y junto con Paul Robeson llevó la petición de Acusamos de Genocidio a las Naciones Unidas. La formación de la Alianza Nacional Contra la Represión Racista y Política fue basada en el modelo de la ILD.

Chapman: “Somos parte de un mundo mejor que está naciendo”

Chapman es el director ejecutivo de la Alianza Nacional Contra la Represión Racista y Política, organizador de campo y director de educación de la Alianza de Chicago, y miembro del Comité Central de la OSCL. En sus comentarios, él compartió un poco de perspectiva sobre el régimen de Trump y sobre el cambio en este país desde su punto de vista habiendo nacido en 1942.

Refiriéndose a los que ven al Trumpismo como aberración cuando dicen, “Eso no somos nosotros,” indicando que eso no es lo que representa los EE.UU., Chapman respondió, “¿Qué demonios que no? Lo que le están haciendo a los inmigrantes me pasó a mí y a mi gente… 6200 niños han sido mantenidos en detención desde que Trump llegó,” continuando, “Y disparando a la gente en las calles en estilo de ejecución.”

“Pero ya hemos visto esto: vimos cuando le dispararon 16 veces a Laquan McDonald. Y hace unos días, la policía estatal le disparó 15 veces a un hombre, a poca distancia de mi casa,” y “Dejen de decirme que esto es algo que no han visto antes.”

“Estamos exigiendo el fin del trumpismo, pero vamos más allá de eso. ¡Somos parte de un mundo mejor que está naciendo!” Continuando con las letras de La Internacional, Chapman dijo, “Levántense ustedes los prisioneros del hambre. Levántense condenados de la tierra. Porque la justicia truena condena. Un mundo mejor está naciendo.”

“¿Están listos para lograr esto? ¿Están listos para la revolución?” preguntó, provocando aplausos atronadores

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