Centro CSO conmemora su noveno Día Internacional de la Mujer

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Los Ángeles, CA – El 8 de marzo, más de 150 personas se reunieron en el Ayuntamiento de Boyle Heights para asistir a la novena celebración anual del Día Internacional de la Mujer organizada por Centro CSO. El evento de este año contó con puestos de comida y un panel de conversación con oradoras de las diferentes áreas de trabajo de Centro CSO, como inmigración, educación y brutalidad policial. La Dra. Rocío Rivas, miembro de la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) que defiende a la segunda jurisdicción escolar más grande del país contra la privatización, fue la oradora principal del evento.

Jenny Bekenstein, miembro de la Organización Socialista Camino de la Libertad, explicó cómo el Día Internacional de la Mujer se desarrolló en paralelo a la lucha contra el capitalismo y la explotación de los trabajadores. Bekenstein, quien también es miembro del sindicato Teamsters en UPS, dijo, “¡El Día Internacional de la Mujer tiene una historia de mujeres que se enfrentaron a sus jefes, organizaron huelgas, salieron a las calles y lucharon contra la opresión!”

Centro CSO también destacó las demandas de derechos reproductivos para todas, el fin de la violencia de género, la liberación LGBTQ, igual salario por igual trabajo, la legalización para todos y el fin de los crímenes policiales.

Luego, el público escuchó a un panel de activistas que incluyó a Isabella Rivera, madre de Jeremy Flores, quien fue asesinado por la policía de LAPD en la división Hollenbeck en 2025; Antonieta García, copresidenta del comité de educación de CSO, quien organiza la lucha contra la expansión de las escuelas charter en el Este de Los Ángeles; Destiny Martínez, activista del sindicato Teamsters en UPS; y Verita Topete, activista por los derechos de los inmigrantes y copresidenta del Comité de Inmigración de CSO.

Las panelistas compartieron cómo comenzaron en el activismo y cómo es ser mujeres que luchan por causas como la educación pública, la justicia contra los crímenes policiales, los derechos de los inmigrantes y el trabajo dentro del movimiento laboral.

Verita Topete, cuyo padre estuvo detenido durante muchos años en el Centro de Detención de Adelanto, dijo, “Centro CSO organizó un hermoso evento por el Día Internacional de la Mujer que creó un espacio para pequeños negocios locales de mujeres chicanas y reunió a un poderoso panel de chicanas que realizan un trabajo importante en sus comunidades. Escuchamos a mujeres que se organizan por la rendición de cuentas policial, la educación, los derechos laborales y de los inmigrantes. Fue un honor compartir espacio con mujeres que están en la primera línea de estas luchas. El salón estaba lleno de mujeres que se fueron sintiéndose vistas, apoyadas y empoderadas”.

Cuando se le preguntó sobre el evento, Kate Regan, moderadora del panel, maestra de escuela pública y activista, dijo, “El Día Internacional de la Mujer no solo es motivo de celebración, sino también un importante llamado a la acción. Nuestro evento fue una hermosa muestra de agradecimiento por el trabajo que ya se ha realizado, y también una fuente de inspiración alegre para las mujeres y niñas que aún no han encontrado su voz única en la lucha. Nos empoderamos mutuamente al compartir nuestras historias de fuerza y resiliencia”.

La Dra. Rocío Rivas, miembro de la junta directiva del LAUSD y una fuerte aliada de Centro CSO cerró el evento reconociendo las contribuciones de las mujeres a la protección de la educación pública contra la privatización. Rivas se postula para la reelección este año y ha recibido el respaldo de Centro CSO debido a sus esfuerzos para detener el crecimiento de las escuelas charter.

Centro CSO invita a todas las personas que quieran luchar contra la agenda racista y reaccionaria de Trump a su reunión general mensual a las 6 p.m. en el Ayuntamiento de Boyle Heights.

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